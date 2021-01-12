HDP önündeki eylemde 498'inci gün; aile sayısı 186 oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HDP önündeki eylemde 498'inci gün; aile sayısı 186 oldu

DHA

HDP önündeki eylemde 498'inci gün; aile sayısı 186 oldu


Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 498'inci günde de sürüyor. Aile sayısı, 2017 yılında, Van'da 15 yaşındayken, kaçırılan Şaban'ın annesi Begihan ve kardeşi Abubekir Ağa'nın da eyleme katılmasıyla 186 oldu.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.
'LÜTFEN VATANINA GERİ DÖN'
Van'da, 2017 yılında 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Şaban için diğer oğlu Abubekir Ağa ile birlikte Diyarbakır'a gelip, HDP binası önündeki oturma eylemine katılan Begihan Ağa ile eylemdeki aile sayısı, 186 oldu. Abubekir Ağa, ağabeyinin kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, "Ağabeyim gelmediği taktirde eylemimizi sürdüreceğiz. Lütfen, vatanına geri dön. İnşallah da gelirsin. Kaçırıldığında 15 yaşındaydı, küçüktü. Giyim malzemeleri satılan dükkanda çalışıyordu. Sabah işe, diye evden çıktı. Patronu arayıp, kardeşimin işe gelmediğini söyledi. Biz de onu aradık, telefonuna ulaşılmadı. Ondan sonra biz de polise telefon açtık, durumu bildirdik. Hiç haber alamadık" dedi.
Anne Begihan Ağa da Kürtçe ağıtlar yakarak, kaçırılmasından sorumlu tuttuğu HDP'den oğlunu geri getirmesini istedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2021-01-12 12:06:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Askeri giyim malzemeleri satılan dükkanda çalışıyordu, teröristler tarafından kaçırıldı HDP önündeki ailelerin direnişi büyüyerek devam ediyor
YEREL HABERLER Askeri giyim malzemeleri satılan dükkanda ...
HDP önündeki aileler, çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı
YEREL HABERLER HDP önündeki aileler, çocuklarını terörün elinden ...
Diyarbakır'da, Sultan 1'inci Kılıçarslan'ın mezar aramalarında kalıntılar bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, Sultan 1'inci Kılıçarslan'ın mezar ...
Eğil Belediyesi kırsal mahalleleri parke taşı ile döşüyor
YEREL HABERLER Eğil Belediyesi kırsal mahalleleri parke taşı ile ...
15 yıllık çocuk özlemi Rojda bebek ile son buldu
YEREL HABERLER 15 yıllık çocuk özlemi Rojda bebek ile son buldu
Bağcılar yeni yollarla gelişiyor
YEREL HABERLER Bağcılar yeni yollarla gelişiyor
Diyarbakır'daki doğal gaz faciasının ardından uzmandan 3 hayati uyarı
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki doğal gaz faciasının ardından ...
Doğum günü pastasındaki mumu söndürmeyi unuttular, yanan evde canlarını zor kurtardılar
YEREL HABERLER Doğum günü pastasındaki mumu söndürmeyi unuttular, ...
5 yıllık 'arazi' husumetini, kanaat önderleri sonlandırdı
YEREL HABERLER 5 yıllık 'arazi' husumetini, kanaat önderleri ...
Diyarbakır'da avukatı öldüren zanlı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da avukatı öldüren zanlı 16 yıl 8 ay hapis ...
Gözeli su havzasının ihata duvarı onarıldı
YEREL HABERLER Gözeli su havzasının ihata duvarı onarıldı
Ergani Belediyesi kırsal mahalle yollarını kilitli parke taşı ile döşüyor
YEREL HABERLER Ergani Belediyesi kırsal mahalle yollarını kilitli ...
Evlat nöbetindeki baba: Nereye kadar Kandil'e vekillik yapacaksınız?
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Nereye kadar Kandil'e ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 220 günde 5 bin ağaç dikti
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 220 günde 5 bin ağaç ...
Vaka sayılarının düştüğü Diyarbakır'da sokaklar, kısıtlama sonrası doldu
YEREL HABERLER Vaka sayılarının düştüğü Diyarbakır'da sokaklar, ...
Soğuk havalara rağmen çocuklarından gelecek haberi bekliyorlar
YEREL HABERLER Soğuk havalara rağmen çocuklarından gelecek haberi ...
Hem sadaka kutusunu hem de işçilerin maaşının bulunduğu 300 kiloluk kasayı çaldılar Diyarbakır’da tekstil atölyesine giren hırsızlar, içinde işçilerin maaşının olduğu kasa ile sadaka kutusunu çalıp kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Hem sadaka kutusunu hem de işçilerin maaşının ...
Sahte iş ilanı vererek vatandaşları dolandırmışlardı, adliyeye sevk edildiler
YEREL HABERLER Sahte iş ilanı vererek vatandaşları dolandırmışlardı, ...
3 ilde 'sahte iş ilanıyla dolandırıcılık' çetesine operasyon: 13 gözaltı (2)
YEREL HABERLER 3 ilde 'sahte iş ilanıyla dolandırıcılık' çetesine ...
Diyarbakır'da bayrak töreni balkon ve pencerelerden takip edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bayrak töreni balkon ve pencerelerden ...
Diyarbakır’da görev yapan öğretmenden takdir toplayan kampanya
YEREL HABERLER Diyarbakır’da görev yapan öğretmenden takdir toplayan ...
3 ilde sahte iş ilanıyla dolandırıcılık çetesine operasyon: 13 gözaltı 
YEREL HABERLER 3 ilde sahte iş ilanıyla dolandırıcılık çetesine ...
Diyarbakır’da bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı okundu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı ...
Diyarbakır merkezli 3 ilde sahte iş ilanı veren çete çökertildi: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 3 ilde sahte iş ilanı veren çete ...