Diyarbakır’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

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Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, ErganiDicle karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakaları öğrenilemeyen Dicle istikametinden Ergani istikametine ilerleyen araç ile karşı yönden gelen araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerin olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden şahıs ise, otopsi işlemlerinin yapılması için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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