Sakız kutusuna eroin gizlediler, polisin dikkatinden kaçamadılar

WhatsApp 8 Şubat'ta ne yapacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’da dün gece saatlerinde kısıtlama nedeniyle uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulan bir araçta bulunan şahısların üst araması yapıldı. Aramada, sakız kutusuna gizlenmiş vaziyette eroin ve esrar maddesi ele geçirilirken, araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Bağlar ilçesi Oryıl kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dün gece saatlerinde kısıtlama nedeni ile denetim yapan güvenlik güçleri, durdukları 33 R 7178 plakalı araçta bulunan yolculara izin belgesi sordu. Araçta bulunanların şüpheli hareket sergilemesinin ardından güvenlik güçleri şahısları araçtan indirerek üst kontrolü gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, sakız kutusu içine gizlenmiş vaziyette eroin ve esrar maddesi ele geçirildi. Polis ekipleri araçta bulunan O.A., İ.I. ve ismi öğrenilemeyen kadını gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.