Bakan Yardımcısı Demircan: İnşallah PKK'nın son yılı olsun



Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti. Demircan, terörle mücadelede devletin kararlı olduğunu belirterek, "Bu sene inşallah PKK'nın son yılı olsun. Annelerin, babaların bu konudaki azimli ve kararlı duruşu, bizim için en büyük moraldir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Bakan Yardımcısı Demircan ve beraberindekiler, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için 499 gündür HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti. Ailelerle tek tek görüşen Demircan, Diyarbakır'daki ilk durakların HDP önündeki anne ve babalar olduğunu belirterek, "Devletimizin terörle mücadelesinde en büyük gücü, elbette milletimizden aldığı güçtür. Burada annelerin, babaların varlığının özellikle güvenlik güçlerimizin üzerindeki etkisini hepimiz biliyoruz. Terörle mücadelede devletimiz kararlıdır. Çok da güzel neticeler aldı. İnşallah bu neticeleri devam ettirecek. Bu sene inşallah PKK'nın son yılı olsun. Annelerin, babaların bu konudaki azimli, kararlı duruşu bizim için en büyük moraldir" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

2021-01-13 12:13:56



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