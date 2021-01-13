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HDP önündeki evlat nöbetinde 499'uncu gün; aile sayısı 188 oldu

DHA

HDP önündeki evlat nöbetinde 499'uncu gün; aile sayısı 188 oldu


Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 499'uncu günde de sürüyor. Aile sayısı, 2013 yılında Van'dan 22 yaşındayken, kaçırılan oğlu İzzet Saçık için ayağındaki kırığa rağmen koltuk değnekleriyle Diyarbakır'a gelen Fikret Koç ve 2016'da Diyarbakır'da 19 yaşındayken, kaçırılan oğlu Bünyamin için Bingöl'den gelen Sami Kolaş ile 188 oldu.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.
'KARDEŞİ, KARDEŞE DÜŞMAN EDİYORLAR'
Van'da 2013 yılında 22 yaşındayken, kaçırılan oğlu İzzet Saçık için ayağındaki kırığa rağmen koltuk değnekleriyle Diyarbakır'a gelerek, evlat nöbetine katılan Fikret Koç, eylemi televizyondan izlediğini ve dayanamayıp yola çıktığını belirtti. Koç, "Anaların feryatlarını izledim, dayanamadım, oğlum için geldim. 22 yaşındaydı. Hiçbir haber alamadık. 'Rusya'ya çalışmaya gideceğim' dedi, bir daha haber alamadık. İnsanları kandırıyorlar. Kardeşi, kardeşe düşman ediyorlar" dedi.
'ÇOCUĞUMUN BURADAN GİTTİĞİNİ BİLİYORUM'
Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu son sınıfta okurken, 2016 yılında kandırılarak, dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Bünyamin için Bingöl'den gelip, oturma eylemine katılan Sami Dolaş da HDP'yi sorumlu tutarak, şunları söyledi:
"Burası bir çıkış kapısı. Çocuğumun buradan gittiğini de biliyorum. Çocuğumu Dicle Üniversitesi'ne okumaya gönderdim. 19 yaşında 2'nci sınıf öğrencisiyken kandırıldı. Çocuğum geri dönsün, devletine sığınsın. Çocuğumu çok özledik. Annesi perişan oldu. Hiçbir haber alamadık. Ölü mü, sağ mı; bilmiyoruz. Eğer yaşıyorsa, beni duyuyorsa gelsin, adalete teslim olsun."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2021-01-13 13:11:43

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