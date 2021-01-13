Avustralya Büyükelçisi'nden Türkiye'nin sağlık sistemine övgü



Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)AVUSTRALYA Büyükelçisi Marc Innes Brown, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'na yaptığı ziyarette, Türkiye'nin sağlık altyapısının önemine değinerek, kendi çocuklarının doğumu için Türkiye'yi tercih ettiklerini ve bunu sosyal medya hesaplarından da kamuoyuyla paylaştığını söyledi.

Çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Avustralya Büyükelçisi Marc Innes Brown, Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti. Avustralya Büyükelçiliği 3'üncü Sekreteri Kim Esteban Refshauge ve Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı'nın da yer aldığı görüşmede, Büyükelçi Innes Brown, Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Koronavirüs sürecinde tüm dünya, özellikle sağlık sektöründe, sıkıntılı günler geçirirken Türkiye'yi sağlık altyapısı, sağlığa yaptığı yatırımlar ve sağlık tesisleriyle 'mükemmel' olarak nitelendiren Büyükelçi Brown, bu nedenle kendi çocuklarının doğumu için Türkiye'yi tercih ettiklerini ve bunu sosyal medya hesaplarından kamuoyuyla paylaştığını belirtti. Avustralya'nın koronavirüsle mücadelesine de değinen Büyükelçi Brown, bazı kısıtlamaların ülke genelinde devam ettiğini söyledi. Ziyarette konuşan Vali Münir Karaloğlu ise son yıllarda sağlık sektörüne yatırımlar yapıldığını, koronavirüs sürecinde bu yatırımların ne denli önemli olduğunun daha anlaşıldığını ifade ederek, Türkiye'nin sahip olduğu vizyona dikkat çekti.

Görüşmede Diyarbakır'ın tarihi ve kültürüyle, hem Türkiye açısından hem de bölge için tarım, hayvancılık, sanayi gibi birçok alanda önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Karaloğlu, pandemi sürecinde olumsuz etkinin en aza indirilmesine dönük vatandaşlara ve esnaflara yapılan desteklerden de söz etti. Alınan önlemlerle vaka sayılarının ve yoğun bakım doluluk oranlarının da düştüğünü ifade eden Karaloğlu, durumun yönetilebilir olduğunu dile getirdi.

Vali Karaloğlu, bugün gelinen noktada Diyarbakır'ın her açıdan İstanbul ve Ankara kadar güven ve huzur veren bir şehir olduğunu sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

2021-01-13 14:41:24



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