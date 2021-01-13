Bakan Yardımcısı Demircan: İnşallah PKK'nın son yılı olsun (2)



RESTORASYONU SÜREN BURÇ VE KİLİSELERDE İNCELEME

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, restorasyon çalışmalarına devam edilen Diyarbakır Surları, Ben-U Sen Burcu, Yedikardeş Burcu, Keçi Burcu, Ermeni Katolik Kilisesi, Mar Petyum Keldani Kilisesi ve Surp Giragos Kilisesi'nde incelemelerde bulundu. Vali Münir Karaloğlu ve Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi ile birlikte İçkale Müze Kompleksi ve Hazreti Süleyman Camisi'ni de ziyaret eden Bakan Yardımcısı Demircan, 2015'teki hendek olayları sonrası kentte başlatılan çalışmalarda güzel sonuçlar alındığını söyledi.

'PANDEMİ SONRASI HAZIRLIK İÇİN GÜZEL PROJELERİMİZ VAR'

Bakan Yardımcısı Demircan, özellikle kentsel dönüşüme tabi tutulan alanda yapılan çalışmaların büyüleyici olduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Bakanlık olarak Diyarbakır'da yürüttüğümüz, sürdürdüğümüz, özellikle 2015 hendek olaylarından sonra başlayan sıkı ve hummalı bir çalışma var. O çalışma çerçevesinde bakanlığımızın ilgilendiği hususlar da var. Özellikle Vakıflar Genel Müdürlüğü ve ayrıca bakanlığımızın burada yıllardır sürdürdüğü hem Sur onarım işleri hem İçkale'de yapılan çalışmaları bakanımız adına sayın valimizle yerinde tetkik etmek üzere geldik. Çok güzel neticeler alındığını görüyoruz ve memnuniyetle müşahede ediyoruz. Özellikle kentsel dönüşüme tabi tutulan alanda yapılan çalışmalar ve oradaki restorasyonlar, mabetler henüz vatandaşımıza açılmamış ama görüntü büyüleyici ve bu anlamda bütün bakanlıklarımıza, sayın valimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Ben yıllardır buraya gelip, gidiyorum özellikle bir vatandaş olarak gerçekten, Diyarbakır'ımızda bu İçkale alanında yapılan düzenlemeleri bütün vatandaşlarımızın gelmesi görmesi gereken bir nokta olarak özellikle ifade etmek istiyorum. Surlarda yapılan restorasyon çalışmaları çok büyüleyici. Belki bütün Türkiye'de böylesine korunmuş binlerce metreyi bulan bu kadar güzel surların olmadığını ve Diyarbakır'a özel olduğunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Gerçekten Diyarbakır'da çok güzel hizmetler yapılıyor. Bakanlık olarak şehrin kültürüne, sanatına, gelecekte yine beraber düzenlemeyi planladığımız sanatsal bazı aktivitelerle nasıl bir heyecan katarız, planlamaları içindeyiz. Onlarla da inşallah pandemi sonrasına hazırlık mahiyetinde güzel projelerle bakanlık ve yerel yönetim olarak kamuoyunun önüne çıkmayı hedefliyoruz."Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

2021-01-13 16:23:57



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