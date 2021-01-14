Diyarbakırlı liselilerden İtalya'ya sağlıkçılar için 1,5 milyon koruyucu kıyafet



Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da Bismil Belediyesi, Sosyal Destek Programı (SODES) ve Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan atölyede, koronavirüsle mücadele eden sağlıkçılara koruyucu kıyafet üretimine başlandı. Günlük üretim kapasitesini 1500'e çıkaran öğrenciler, İtalya'dan alınan 1,5 milyon koruyucu kıyafet siparişini yetiştirmeye çalışıyor.

Bismil'deki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde, SODES projesi kapsamında, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Bismil Belediyesi´nin eş finansman desteğiyle 22 öğrenci, koronavirüsle mücadele eden sağlıkçılara koruyucu kıyafet üretimine başladı. Okuldaki atölyeye üretim için alınan 23 makine için açılış töreni düzenlendi. Açılışa Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen ile Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral katıldı. İlk siparişin geçen hafta İtalya´dan alındığı atölyede, 1,5 milyon koruyucu kıyafet için üretimlerini günlük 1500´e çıkaran öğrenciler, ürünlerden elde edilecek gelirle aile bütçelerine katkı sunmuş olacak. Proje kapsamında, kent genelindeki 4 okula 730 bin TL'lik yatırım yapıldı.

'İTALYA'YA 1,5 MİLYON ÖNLÜK DİKECEĞİZ'

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Türkmen, önceki yıllarda SODES'ten alınan tekstil makinelerini de atölyeye eklediklerini belirterek, "22 öğrencimiz bu atölyelerimizde çalışarak hem evlerine ekmek götürecekler hem de ülkemizin ihtiyacı olan kalifiye elemanı buralardan karşılayacağız. Bu projede okulumuz aylık yaklaşık olarak 25-30 bin TL gelir elde edecek. Bunun bir miktarı döner sermayeye kalırken, asıl önemli miktarı öğrencilerimizin çalışmaları ve emekleri karşılığı olarak onlara verilecek. Bismil'de her alanda istihdama yönelik olarak projelerimiz var. Özellikle son dönemde Bismilli kadınlar üzerine çok yoğunlaştık. Bismilli Kadınlar Kooperatifi kurduk, şu an İstanbul'da bir firmayla çalışıyoruz. İnşallah ulusal bazda ticaret yapan ve online satış yapan büyük firmalar üzerinden Bismilli kadınların ürettiği ürünleri, kendi paketlerimizle tüketicilerimizle buluşturacağız. Amacımız öncelikli olarak istihdam yaratmak ve üretilen ürünlerin katma değerini arttırmak" dedi.

`BÖLGEDE İSTİHDAM ARTIRICI FAALİYETLER ÖNCELİĞİMİZ´

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Maral da öncelikleri arasında bölgedeki istihdamı artırıcı faaliyetler olduğunu vurgulayarak, "2009 yılından bu yana Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın ekonomik ve sosyal kalkınması adına önemli projeler yürüttük. Bugün burada bulunduğumuz projeyi de 2019 yılında sanayi altyapısı mali destek programı kapsamında destekledik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da 2019 yılı temasını mesleki eğitim teması olarak belirlemişti. Biz de bunu değerlendirmek amacıyla bir yandan sanayi altyapısını geliştirecek faaliyetleri desteklerken bir yandan da aslında nitelikli eleman yetiştirmeye olanak sağlayacak altyapıları destekledik. Bu nedenle meslek liseleri ve bu tarz yapıları da projeler kapsamında önceliklerimiz arasına aldık. Bugün bulunduğumuz okul da aslında Diyarbakır'da bu büyük bir projenin bir etabı. 4 okulumuz desteklendi. Bu okulda onun bir etabı olarak faaliyetlerine başladı" diye konuştu.

Üretimde çalışan 12´nci sınıf öğrencisi Muhammed Mustafa Kutlu da İtalya'daki sağlıkçılara önlük diktiklerini ve günlük üretimin 1500 olduğunu söyledi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

2021-01-14 09:12:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.