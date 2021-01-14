240 haneli mezraya 2 buçuk kilometrelik yeni yol

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, 240 haneyi bulan nüfus yapısı ile birçok mahalleden büyük olan Karacadağ Mahallesine bağlı Tezharap mezrasına bir hafta içerisinde 2 buçuk kilometrelik yeni yol kazandırdı.

Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış mevsimine girilmesine rağmen hava koşullarının da elverişli olması nedeniyle kırsal bölgelerde yol ve alt yapı hizmetleri için sahada çalışmalarını sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren harekete geçen ekipler, iş makinalarının desteğiyle Karacadağ bölgesini arşınlayarak ihtiyacı olan bölgelerde çalışma gerçekleştirerek vatandaşlar tarafından yeni ev ve konutların yapıldığı yerlerin ulaşım sorununu çözüyor. Karacadağ Mahallesine bağlı Tezharap mezrasında kısa sürede 2 buçuk kilometre yeni yol çalışması tamamlanarak hizmete sunuldu. 240 hanelik nüfusu ile birçok mahalleden büyük olan mezrada 8 metre genişlikte kazandırılan yeni yollar, yağışlı havalarda ulaşım sorunu yaşayan vatandaşları sevindirdi. Mezra sakinleri, yol ve alt yapı çalışmalarından duydukları memnuniyetin altını çizerek Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve sahada görev yapan ekiplere teşekkür etti.



"Cumhurbaşkanımızın yol medeniyettir sözünün gereğini yapıyoruz"

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yol yapım ve onarım çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini dile getirerek vatandaşların talebi üzerine diğer kırsal bölgelerde de hizmetlerin sürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Yol medeniyettir, yolları olmayan ülkeyseniz medeni olmaktan bahsedemezsiniz’ sözünü hatırlatan Beyoğlu, “Cumhurbaşkanımızın belirlediği hedef ve çizmiş olduğu rotada ilerlemeye devam ediyoruz. Karacadağ bölgemiz her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Vatandaşlarımız yeni yaşam alanları, evler ve konutlar inşa ediyor. Bu nedenle ulaşım hizmetine olan talep artıyor. Biz de belediye olarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için her türlü tedbiri alarak gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Tezharap mezramıza kazandırdığımız 2 buçuk kilometrelik yeni yol hizmeti halkımıza hayırlı olsun. Diğer kırsal yerleşim yerlerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Yola çıktığımız ilk gün ifade ettiğimiz gibi ilçemizde yol ve altyapı hizmeti olan mahalle ve mezra bırakmayacağız inşallah. Bu noktada kararlı bir duruşa sahibiz” dedi.

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