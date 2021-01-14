Rimena Yurtdışı Eğitim Ukrayna'daki eğitim seçeneklerini değerlendirdi

Bugüne kadar binlerce öğrenciye üniversite eğitiminde rehberlik eden Rimena Yurt dışı Eğitim sorumlusu Abdulselam Dalmış, Ukrayna’da eğitim görmek isteyen öğrencilere önerilerde bulundu.

Ukrayna’da kendilerine eğitim konusunda rehberlik edecek bir yurtdışı eğitim danışmanlığı firması ile çalışmalısı gerektiğini kaydeden Dalmış, Rimena Yurtdışı Eğitim olarak her türlü desteği sunduklarını söyledi. Dalmış, “Bu sayede, ülkeye adım attığınız havaalanından başlayarak kalacağınız yere yerleştirilmenize kadar olan süreçte size yardım ediyoruz. İstediğiniz takdirde hem kaliteli hem de bütçenize hitap eden yurtlardan birisine yerleştirilirsiniz. Ancak, evde kalmak istiyorsanız ev kiralama konusunda da size yardımcı oluyoruz. Birçok öğrencinin kalacak yer konusunda büyük sıkıntılar çektiği aşikar. Bu noktada, sizi asla yarı yolda bırakmıyoruz. Ukrayna eğitim maliyetlerinin son derece ucuz olduğunu ifade edebiliriz. Eğitim standartlarını her geçen gün geliştiren Ukrayna üniversiteleri, bilhassa Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerindeki üniversitelere kıyasla çok daha uygun fiyatlara sahiptir. Ukrayna’da eğitim almayı tercih ettiğiniz takdirde kaliteli bir eğitim alacağınız noktasında herhangi bir şüpheniz olmamalı. Ukrayna üniversiteleri bugüne kadar dünyada kendi alanında öne çıkan birçok bilim adamını yetiştirmiştir. Sovyetler Birliğinden günümüze aktarılan deneyim ile modern eğitim unsurları Ukrayna üniversitelerinde bir araya gelmektedir. Ukrayna eğitim imkanlarına hayran kalmamak elde değil! Bu ülkedeki üniversitelerde aynı anda üç farklı dili öğrenebilirsiniz. Rusça, İngilizce ve Ukraynaca olmak üzere üç farklı dilde eğitim verilmektedir. Üç dil biliyor olmanız size iş hayatınızda ciddi bir farklılık katacaktır. Son olarak, Ukrayna üniversitelerinin sosyal ve kültürel imkanlarından faydalanabilirsiniz. Spor kompleksleri, konferans salonları, kütüphaneler ve daha birçok imkandan faydalanarak harika bir üniversite hayatı geçirebilirsiniz” dedi.

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