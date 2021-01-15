Diyarbakır’da otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı Kazada ağır yaralanan bir kişi, karayoluna inen ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı Kazada ağır yaralanan bir kişi, karayoluna inen ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

İHA

Diyarbakır’da otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı Kazada ağır yaralanan bir kişi, karayoluna inen ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobll, yoldan çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi ise yaralandı. Ağır yaralanan şahıs, karayoluna inen ambulans helikopterle hastaneye nakledildi.
Olay, SilvanBatman karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 CZY 042 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Ozan Poyraz’ın hayatını kaybettiği, Ahmet Poyraz, Mustafa Karaalp, Veysi Poyraz, Dilek Karaalp ve Barış Poyraz’ın yaralandığı belirlendi. Kazada ağır yaralanan Barış Poyraz karayoluna inen ambulans helikopterle hastaneye kaldırılırken, diğer yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Ozan Poyraz’ın cansız bedeni ise otopsi için morga sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da otomobil, virajda takla attı: Ozan öldü, 5 kişi yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da otomobil, virajda takla attı: Ozan ...
Züccaciye dükkanının önündeki bozuk sobayı çalıp kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Züccaciye dükkanının önündeki bozuk sobayı çalıp ...
'1'inci Kılıçarslan'ın mezarının bulunmasında İbnü'l Ezrak, en önemli kaynak'
YEREL HABERLER '1'inci Kılıçarslan'ın mezarının bulunmasında İbnü'l ...
Evlat nöbetindeki 500'üncü günde aileler, HDP binası önüne çelenk bıraktı (2)
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki 500'üncü günde aileler, HDP binası ...
Silvan'da sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Silvan'da sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı
HDP önündeki eylemin 500'üncü gününde bir aile daha çocuğuna kavuşmak için nöbete katıldı
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemin 500'üncü gününde bir aile daha ...
Diyarbakır’da zabıta ekiplerinden servis araçlarına korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da zabıta ekiplerinden servis araçlarına ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 500'üncü gününde Evlat nöbetindeki aileler, HDP binası önüne 'Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz', 'Kahrolsun PKK işbirlikçi HDP' yazılı siyah çelenk koydu
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 500'üncü ...
Diyarbakır'da 22 bin sağlık çalışanı, 5 günde aşılanacak
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 22 bin sağlık çalışanı, 5 günde ...
Evlat nöbetindeki 500'üncü günde, aileler HDP il binası önüne çelenk bıraktı
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki 500'üncü günde, aileler HDP il ...
Rimena Yurtdışı Eğitim Ukrayna'daki eğitim seçeneklerini değerlendirdi
YEREL HABERLER Rimena Yurtdışı Eğitim Ukrayna'daki eğitim ...
Diyarbakır’da sağlık çalışanlarına korona virüs aşısı yapılmaya başlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da sağlık çalışanlarına korona virüs aşısı ...
240 haneli mezraya 2 buçuk kilometrelik yeni yol
YEREL HABERLER 240 haneli mezraya 2 buçuk kilometrelik yeni yol
Diyarbakır’da terör örgütüne yardım ve yataklık eden 7 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da terör örgütüne yardım ve yataklık eden ...
Bismil'de üretiliyor, İtalya'daki sağlık çalışanları giyiyor Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, lise öğrencileri tarafından okullarında üretilen koruyucu kıyafetler, İtalya'ya gönderiliyor
YEREL HABERLER Bismil'de üretiliyor, İtalya'daki sağlık çalışanları ...
Diyarbakır'da, PKK'ya yardım yapanlara operasyonda 6 tutuklama
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, PKK'ya yardım yapanlara operasyonda 6 ...
Diyarbakırlı liselilerden İtalya'ya sağlıkçılar için 1,5 milyon koruyucu kıyafet
YEREL HABERLER Diyarbakırlı liselilerden İtalya'ya sağlıkçılar için ...
Diyarbakır'da engelli derneğinde içkili alem yaptılar Kısıtlamada engelli derneğinde eğlence yapanlara polis baskını Aralarından kadınlarında olduğu 42 kişiye 132 bin 300 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da engelli derneğinde içkili alem ...
9'uncu kez basılan engelliler derneğinden yine alkollü eğlence mekanı çıktı
YEREL HABERLER 9'uncu kez basılan engelliler derneğinden yine ...
Meteoroloji'den Diyarbakır ve 11 ilçesi için kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Diyarbakır ve 11 ilçesi için kuvvetli ...
Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı Sur İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi: "Pozitif vaka sayısında Sur ilçesi için sıfır rakamına ulaştık"
YEREL HABERLER Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı ...
Bakan Yardımcısı Demircan: İnşallah PKK'nın son yılı olsun (2)
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Demircan: İnşallah PKK'nın son yılı ...
Diyarbekirspor kamp için Antalya’da
YEREL HABERLER Diyarbekirspor kamp için Antalya’da
Avustralya Büyükelçisi'nden Türkiye'nin sağlık sistemine övgü
YEREL HABERLER Avustralya Büyükelçisi'nden Türkiye'nin sağlık ...