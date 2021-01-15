Yenişehir'de yol iyileştirme çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi, kış şartlarına göre ulaşımın zorlaştığı mahallelerde yol iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçeye bağlı Dönümlü, Elidolu, Çelikevler, Aziziye mahallelerinde aralıksız bir şekilde yol iyileştirme çalışmalarının sürdürüldüğünü belirterek, ilçede kış şartlarına uygun yolu olmayan hiçbir mahalle ve sokak kalmayacağını söyledi. Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kırsal mahallelerde kış aylarının daha rahat geçmesi için yapılan çalışmalarda mahalle içi yollar, bağlantı yolları ve mahalle meydanlarında yol yapım çalışmaları tamamlandığını aktaran Kaymakam Beşikci, ekipler tarafından Dönümlü, Elidolu, Çelikevler, Aziziye Mahallelerinde şuana kadar 3 bin ton beton kırıntısı ve alt temel malzemesi ile doldurulup toprak silindiriyle sıkıştırılıp güçlendirildikten sonra 038 kırma bazalt alt temel malzemesi iş makinaları ile serilip sıkıştırıldığını kaydetti.

Asfalt yollarda ise zamanla oluşan çukur ve yıpranmalarda eşilip kazıldıktan sonra sıcak asfalt, binder tabakası serilerek yama silindiri ile sıkıştırıp trafik akışına uygun hale getirildi. Asfaltlama sezonu ile birlikte bu mahallelerin tamamına kilitli parke ve sıcak asfalt serileceği kaydedildi.

Öte yandan yapılan çalışmalardan memnun kaldıklarını dile getiren Dönümlü, Elidolu, Çelikevler, Aziziye mahalle muhtarları "Öncelikle Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi ile ekibine mahallelerimize yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

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