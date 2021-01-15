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Evlat nöbetindeki anne: PKK'yı bitirerek, çocuklarımızı ellerinden alacağız inşallah

DHA

Evlat nöbetindeki anne: PKK'yı bitirerek, çocuklarımızı ellerinden alacağız inşallah


Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 189 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 501'inci günde de sürüyor. 2015 yılında 19 yaşındayken kaçırılan oğlu Yetiş'e teslim olması için çağrıda bulunan Saliha Mert, "Bu davayı kazanacağız. PKK'yı bitirerek çocuklarımızı ellerinden alacağız inşallah. Oğlum Yetiş sana yalvarıyorum gel. Kardeşlerin seni bekliyor" dedi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun ile en son Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.
'PKK'YI BİTİREREK ÇOCUKLARIMIZI ELLERİNDEN ALACAĞIZ İNŞALLAH'
Bitlis'ten gelen Saliha Mert, 2015 yılında kaçırılan oğlu Yetiş için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetini sürdürüyor. Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Mert, eylemlerine destek beklediklerini söyledi. Mert, "Bu davayı kazanacağız. PKK'yı bitirerek çocuklarımızı ellerinden alacağız inşallah. Bütün annelerin acısı aynıdır. Yetiş oğlum gel. Bak çocukların çoğu geldi. Biz burada sizin için oturuyoruz. Bütün dünya bizi duysun. Ne olur bize ses versin herkes. Kimse kulağını kapatmasın. Gelip bizlere yardımcı olsunlar, ellerimizden tutup çocuklarımızı onların ellerinden kurtarsınlar. HDP bizim çocuklarımızla aracı oldu ve çocuklarımızı götürdüler. Oğlum, Yetiş sana yalvarıyorum gel. Kardeşlerin seni bekliyor. Ben perişanım. Bütün yükü benim üstüme yıkıp gittin. Bizim durumumuzu biliyorsun" dedi.
ŞEHİT KAYMAKAMIN AĞABEYİNDEN ANNELERE ZİYARET
Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından 10 Kasım 2016'da makamına bırakılan bombanın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün ağabeyi Ali Haydar Safitürk, HDP il binası önündeki evlat nöbetindeki ailelere destek ziyaretinde bulundu. Evlat nöbetindeki ailelerin Türkiye'nin en güzide ailesi olduğunu anlatan Safitürk, "Söz söylemek her zaman kolay olmaz. Bazen insanın boğazında laflar düğümlenir işte öyle bir andayız. Buradaki çok kıymetli anne ve babaları tebrik ediyorum. Onlar Türkiye'nin en güzide anne ve babalarıdır. Eylemin 501´inci gününde yanlarında olduğumu bilsinler. Biz onlar ile aynı kaderi yaşayan insanlarız. Onlarla beraber dua ederek onların yanındayız. Her zaman yanlarındayım Allaha emanet olsunlar. İnşallah en kısa zaman da evlatlarına kavuşurlar. Bu ülkede kimse bu acıları yaşamaz inşallah" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR
2021-01-15 16:33:37

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