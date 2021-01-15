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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’a yatırımda tüm zamanların rekoru kırıldı

İHA

Diyarbakır’a yatırımda tüm zamanların rekoru kırıldı

Yatırım teşvik belgelerinde tüm zamanların rekorunu kıran Diyarbakır’da yatırımcıların taahhüdüyle 15 bin 770 yeni istihdam alanı oluşturuldu. Sağlanan huzur ortamının etkisiyle 1.81 milyar sabit yatırım çeken şehirde 6 bin 550 yeni iş yeri kuruldu.
Terörle mücadelede elde edilen başarıyla huzura kavuşan Diyarbakır’a yatırımcılar büyük ilgi gösteriyor. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesaplarından şehirdeki yatırım verilerini kamuoyu ile paylaştı. Vali Karaloğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Daha iyisi için çalışıyoruz, zorlu salgın sürecine rağmen Diyarbakır’ımızda 2020 OcakKasım döneminde 241 yatırım teşvik belgesi ile tüm zamanların rekoru kırıldı. 1.81 milyar lir sabit yatırım ve 15 bin 570 yeni istihdamla hedeflerimize daha da yaklaşıyoruz.”

Kapanan bir şirkete karşılık 9 şirket açıldı
Yeni açılan iş yeri sayısının kapanan iş yerlerine göre esnaflarda yüzde 400, şirketlerde yüzde 900’e varan oranlarda fazla olduğunun altını çizen Vali Karaloğlu, "2020 yılı içerisinde Diyarbakır’ımızda bin 28 iş yeri, 229 şirket kapanırken, 4 bin 556 yeni iş yeri ve bin 994 yeni şirket açıldı" dedi.
Vali Karaloğlu, kamu, belediye, ticaret ve sanayi odaları, yatırımcı ve girişimcilerin ortak akılla oluşturduğu enerjiyle Diyarbakır’ı yatırım ve istihdamda Türkiye’nin lokomotiflerinden biri yapmaya kararlı olduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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