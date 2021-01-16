Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaban hayatında kuduz hastalığı ile mücadele amacıyla Türkiye’de kuduza karşı ağızdan aşılama projesini uygulamaya koydu. Uygulama kapsamında Diyarbakır’da bu yıl ilk defa uygulanmaya başlandı. Söz konusu aşılar paletler şeklinde yaban hayatının olduğu bölgelere bırakıldı.

Kuduz, zoonoz karakterde hayvandan insana bulaşan huzursuzluk ve felçlerle kendini gösteren bulaşıcı ve ölümcül viral bir hastalıkların başında gelirken, Diyarbakır’da da coğrafik özelliği yaban hayvan popülasyonunda artış olmasına ve bunun sonucunda yaban hayvanların yerleşim bölgelerindeki çiftlik hayvanları ile temasta bulunmasına neden olduğu bildirildi.



Diyarbakır’da ilk defa uygulanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaban hayatında kuduz hastalığı ile mücadele amacıyla Türkiye’de kuduza karşı ağızdan aşılama projesini uygulamaya koydu. Proje kapsamında yaban hayat kaynaklı kuduz hastalığının yoğun olarak görüldüğü bölgelerde aşılama çalışması yürütülürken, söz konusu çalışma bu yıl ilk defa Diyarbakır’da uygulanmaya başlandı.



Aşılar elle kırsal bölgelere bırakıldı

Proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü koordinasyonunda Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesinde görevli veteriner hekimler tarafından elle atılmak suretiyle tilkilerin dolaşabilecekleri alanlara aşı peletleri atılmaya başlandı. Hastalık mihrakların yoğun görüldüğü bölgelerde toplamda 20 bin doz aşı peletleri atılacağı öğrenilirken, bununla birlikte yaban hayatı kuduza karşı aşılanarak evcil hayvanların yaban hayatından kaynaklı vakaların önüne geçilmesi amaçlandığı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır il müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların aşı peleti atılan bölgelerde aşı peletlerine dokunmamalarını, muhtarlık tarafından yapılan bilgilendirme duyurularını takip etmeleri önem arz ettiği ifade edildi.

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