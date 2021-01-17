Vali Karaloğlu, eşi ile birlikte sosyal kart dağıttı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal kart dağıttı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla, ihtiyaç sahibi aileler için gıda yardım bedellerinin kredi kartına yüklendiği sosyal kart uygulamasını hayata geçirdi. İhtiyaç sahipleri kendilerine ulaştırılan kartla alışverişini istediği yerden yapabileceği öğrenilirken, Vali Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşları ziyaret ederek, kartları kendilerine teslim etti. Vali Karaoğlu ve eşi, çocuklara da çeşitli hediyeler vererek sevindirdi.



"Vatandaşlarımızın yanında olacağız"

Vali Karaloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün değerli eşim Sevim Karaoğlu ile birlikte yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızı ziyaret edip Büyükşehir Belediyemizin bir hizmeti olan sosyal kartımızı takdim ettik. Ziyaretlerimiz devam edecek, vatandaşlarımızın hep yanında olacağız" dedi.

Vali Karaoğlu’nun eşi Sevim Karaloğlu ise "Bugün, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı ziyaret edip Büyükşehir Belediyemizin hizmeti olan sosyal kartımızı takdim ettik. Sosyal kart ile hemşehrilerimiz dilediği yerden ihtiyacını alabilecek. Ziyaretlerimiz devam edecek, daima yanınızdayız" diye konuştu.

Sosyal kartlarını alan vatandaşlar da Vali Karaoğlu ile eşi Sevim Karaloğlu'na teşekkür etti.

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