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Kısıtlamada evlat nöbetindeki anne: Gelmezsen, hakkımı helal etmiyorum

DHA

Kısıtlamada evlat nöbetindeki anne: Gelmezsen, hakkımı helal etmiyorum


Serhat ÖZDEMİRNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 189 aile, eylemlerinin 503'üncü gününde evlat nöbetini sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. Diyarbakır'da 2 yıl önce, 23 yaşında kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia ettiği üniversite öğrencisi oğlu Özgür için Siirt'ten gelip, eylemini sürdüren Latife Ödümlü, oğluna seslenerek, "Sen böyle bir insan değildin. Beni eğer televizyonda ya da internette görüyorsan gel. Benim canım yanıyor. Sen gelmezsen ben buradan gitmiyorum. Eğer gelmezsen hakkımı helal etmiyorum" dedi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.
'GELMEZSEN, HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'
Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün, 2 yıl önce kandırılarak, PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia eden Latife Ödümlü, oğluna teslim olması yönünde çağrıda bulunarak şunları söyledi:
"Ben buradan kalkmıyorum. Oğlum gelmeden bir yere gitmiyorum. Gitmediğim yer kalmadı. Her tarafı gezdim, dolaştım. Oğlum, seni her tarafta arıyorum. Sen böyle bir insan değildin. Beni eğer televizyonda, internette görüyorsan, benim canım yanıyor, evde de oturamıyorum. Sen gelmezsen ben buradan gitmiyorum. Ben seni çok seviyorum. Seni çok özledim. Ben hiçbir şey istemiyorum. Mal mülk istemiyorum sadece oğlumu istiyorum. Kaç kişi geldi, teslim oldu. Kimse ceza almıyor, serbestçe dolaşıyor. Sen neredesin? Bir telefon aç. Yaşıyor musun yaşamıyor musun? Onu da bilmiyorum. Kaç defa Irak'a, İran'a gittim. Eğer sesimi duyuyorsan gel. Eğer gelmezsen hakkımı helal etmiyorum."
'BABAN, ZİLAN'I GETİRMEDEN GELME DİYOR'
2010 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 13 yaşındayken kaçırılan kızı Zilan için eylemini sürdüren Necmiye Aybar da, kızını bulmak için birçok yere gittiğini anlatarak, şöyle konuştu:
"Irak'ta her yeri gezdim. Kızım nerede bilmiyorum. Neredeysen gel. Biz hastayız. Baban da hasta. Her yere baktım, her yeri gezdim. Onca yıldır hiçbir ay evde durmadım. Senden rica ediyorum gel kızım. Bizim hayatımız senin elinde. Gel, dön artık. Perişan olduk. Evimizde kimse yok. Benim kapım her zaman sana açık. Baban her gün senden bahsediyor. Bana 'Zilan'ı getirmeden gelme' diyor. Ben gitmeyeceğim. Ben bu hasta halimle Zilan gelene kadar burada kalıyorum. Zilan gelmedikçe, ben de o kadar eziyet çekiyorum."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİRNurettin FİDANCAN
2021-01-17 12:46:24

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