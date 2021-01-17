6 ayaklı dünyaya gelen kuzu görenleri hayretler içinde bıraktı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde geçtiğimiz günlerde 6 ayaklı kuzu dünyaya geldi. İkisi birbirine yapışık ve boyun bölgesinde olan 6 ayaklı kuzuyu görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Çınar ilçesine bağlı Düzova Mahallesi'nde çiftçi Mesut Bulut’a ait koyunlardan biri geçtiğimiz günlerde doğum yaptı. Doğumun ardından kuzuyu gören Bulut, şaşkınlığını gizleyemedi. Kuzunun 2’si yapışık ve boyun bölgesinde olmak üzere 6 ayaklı doğduğunu gören Bulut, bu anları kayıt altına aldı. 6 ayaklı kuzu, diğer kuzularla birlikte koşarken, hayvan çevredeki vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Düzova Mahallesi sakinleri, ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

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