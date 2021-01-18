Diyarbakır Valisi Karaloğlu, koronavirüse yakalandı

Yeni dul ve yetim aylıkları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun, pazar günü yaptığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabında duyuran Vali Karaloğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Bir takım belirtiler üzerine Pazar günü yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Tedavim evde devam ediyor. Durumum çok şükür iyi. Cenab-ı Hak'tan bütün hastalar için şifa niyaz ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)

2021-01-18 11:48:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.