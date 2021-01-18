Diyarbakır Valisi Karaloğlu, korona virüse yakalandı

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Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, korona virüse yakalandı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla korona virüs testinin pozitif olduğunu açıkladı. Vali Karaloğlu paylaşımında, "Bir takım belirtiler üzerine pazar günü yaptırdığım Covid19 testim pozitif çıktı. Tedavim evde devam ediyor. Durumum çok şükür iyi. Cenabı Hak’tan bütün hastalar için şifa niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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