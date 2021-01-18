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Evlat nöbetinde 504'üncü gün; aile sayısı 190 oldu

DHA

Evlat nöbetinde 504'üncü gün; aile sayısı 190 oldu


Serhat ÖZDEMİRNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 504'üncü gününde de sürüyor. Van'da yaklaşık 6 yıl önce 18 yaşındayken kaçırılan kızları Gülcan için gelip, oturma eylemine katılan Necmettin Biçer ve Pınar Biçer ile aile sayısı 190 oldu. Necmettin Biçer, kızına teslim olması yönünde çağrıda bulunarak, "Gel, devletin güvenlik güçlerine teslim ol. Güvenlik güçleri seni en güzel şekilde karşılayacaktır. Ben o konuda rahatım, sen de rahat ol" dedi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.
'BEN KIZIMI HDP'DEN İSTİYORUM'
Van'dan 2015 yılında kaçırılan kızları Gülcan için HDP il binası önüne gelerek, oturma eylemine katılan Necmettin ve Pınar Biçer ile eylemdeki aile sayısı 190 oldu. Kızının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Necmettin Biçer, kızına seslenerek, teslim olması yönünde çağrı yaptı. Biçer, "Kızımı buradan almadan gitmeyeceğim. Kızım ne olursa olsun gel, devletin güvenlik güçlerine teslim ol. Güvenlik güçleri seni en güzel şekilde karşılayacaktır. Ben o konuda rahatım, sen de rahat ol. Bir şekilde gel, teslim ol. Bu ülke hepimizindir. Ben kızımı HDP'den istiyorum. Çocukları nasıl götürmüşlerse o şekilde getirmek zorundalar. O gün, sabah kalktığımızda, odasında olmadığını fark ettik. Gittiği günden beridir herhangi bir haber alamadık" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Nurettin FİDANCAN
2021-01-18 12:37:46

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