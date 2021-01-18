Diyarbakır'da belediyeden 'Kar yağsa da mücadele etsek' paylaşımı



DİYARBAKIR, (DHA)-DİYARBAKIR'da yarın etkili olması beklenen kar yağışı ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kar yağsa da mücadele etsek. 17 ilçede, 142 personel ve 49 iş makinesiyle biz hazırız" ifadeleri kullanıldı.

Ülke genelinde etkili olan ve Diyarbakır'da yarın beklenen kar yağışı nedeniyle, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda personel ve iş makineleriyle karla mücadeleye hazır olunduğu mesajı verildi. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kar yağsa da mücadele etsek. 17 ilçede, 142 personel ve 49 iş makinesiyle biz hazırız."

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)

2021-01-18 14:09:24



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