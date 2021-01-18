Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası yoğunluk

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Serhat ÖZDEMİR-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde cuma günü saat 21.00'de başlayan ve bugün saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlaması sonrası, Diyarbakır'da cadde ve sokaklarda insan kalabalığı oluştu. Alışveriş mekanlarının olduğu bölgelerde oluşan yoğunlukta sosyal mesafeye dikkat edilmediği gözlendi. Güvenlik güçleri de yoğunluğun yaşandığı yerlerde, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıda bulunarak, denetimlerini sürdürdü. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Serdar SUNAR

2021-01-18 14:11:28



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