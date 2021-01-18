HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 504’üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasından sonra 504’üncü gününde HDP il binası önünde bulundukları çadırda devam ediyor. 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia edip evlat nöbetine devam eden Baba Celil Begdaş, 504 gündür eylemde olduklarını, kendisinin tam 20 aydır bu kapıdan ayrılmadığını söyledi. Baba Begdaş, "Benim çocuğum devlette ise cezaevinde olması lazım. Niye yalan söylüyorlar. Diyorlar ki gidip devletten çocuklarını istesinler. Biz çocuklarımızı herkesten istiyoruz. Bu hastalık olmasaydı bu çadır bize yetmezdi. 9 yaşındaki çocukla Kürdistan mı kuracaksın. Tek bir evladımız dağda olana kadar kimse buradan kalkmayacak" dedi.

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