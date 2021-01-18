Meteoroloji uyardı, 5 il için yoğun kar uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şanlıurfa için yoğun kar yağışı uyarısında bulunarak olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre bugün gece saatlerinden sonra Diyarbakır çevreleri, Mardin’in kuzeyi, Şanlıurfa, Siirt ve Batman illerinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışının olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Kar yağışlarının yarın öğle saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu’nun batısından başlayarak gün sonunda etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.