Evlat nöbetinde 504'üncü gün; aile sayısı 191 oldu (2)



AİLE SAYISI 191 OLDU

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde 504 gündür oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 2015 yılında Siirt'te 18 yaşında Kuran kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alamadığı oğlu Ferit için, Batman'dan gele Kadriye Yüksel ile 191 oldu.

'YALVARIRIM BİZE BİR HABER VER'

Oğlundan 6 yıldır haber alamadığını belirten Kadriye Yüksel, "Nerede olduğunu bilmiyorum. Ne ölüsünden ne dirisinden haber alamadık. Kur'an kursunda okuyordu. Sabah sınavdan çıktıktan sonra gidiyor. Gidiş o gidiş. Ne gören ne duyan ne bilen hiç kimse yok. Aramadığım, sormadığım yer kalmadı. Buradaki aileleri televizyonda gördüm. Kaç kişinin evladı geldi. Belki benim oğlum da onlarladır. Oğlum eğer yaşıyorsan, sesimi duyuyorsan, kurban olurum, sana yalvarırım bize bir haber ver. Sesini duyalım yeter. Artık takatimiz kalmadı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

2021-01-18 16:12:50



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