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Diyarbakır'da ilk; Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi dijital hastaneye dönüştü

DHA

Diyarbakır'da ilk; Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi dijital hastaneye dönüştü


Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da günde 5 bin hastanın başvurduğu, 400 yataklı Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi, kağıt kullanımı ortadan kaldırılarak, dijital hastaneye dönüştürüldü. Başhekim Dr. Sedat Özkul, amaçlarının, hem sağlık çalışanlarının hem de vatandaşın özellikle pandemi sürecinde bulaş ve temas riskini azaltmak olduğunu belirterek, "Sağlık çalışanları ve hastaların sağlığını korumanın yanında hastaların tedavisiyle alakalı tüm bilgilerin bir noktada depolanması ve muhafazası da çok önemli. Bu hem kağıt israfını engellemekte hem de bulaş riskini azaltmakta" dedi. 
Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde kağıt kullanımı tamamen ortadan kaldırılarak, tüm işlemlerin dijital ortamda gerçekleştirilmesine başlandı. Barkod sisteminin her alanda kullanıldığı hastanede doktorlar, hasta takibini bilgisayar, tablet ve akıllı telefon uygulaması üzerinden gerçekleştiriyor. Bu uygulamayla Diyarbakır'da ilk defa bir hastane, dijital hastaneye dönüştürülmüş oldu. Hastane Başhekimi Dr. Sedat Özkul, dijital hastane konseptiyle vatandaşa en sağlıklı hizmeti sunmayı hedeflediklerini belirterek, özellikle pandemi sürecinde bulaş ve temas riskini de azalttıklarını söyledi.
`KAĞIT KULLANIMINI ORTADAN KALDIRDIK'
Hastaneye başvuran hastanın kayıt işleminden, yatış ve tedavi sürecine kadar tüm aşamalarda kağıt kullanımını tamamen ortadan kaldırdıklarını kaydeden Başhekim Özkul, şöyle konuştu:
"Dijital hastane konseptiyle amacımız kendi ilimize ve kendi vatandaşlarımıza en güzel ve en sağlıklı hizmeti sunmak oldu. Özellikle bu pandemi sürecinde bulaş riskini azaltmak adına bir başlangıç olsun istedik. Hasta, hastaneye geldiği zaman kaydı yapıldıktan sonra kayıttaki görevliler tarafından yönlendirilmekte ve gittiği doktorda muayenesi yapılmaktadır. Muayene sonrasında kesinlikle hastaya yapacağı herhangi bir işlemle alakalı ister bir laboratuvar tetkiki olsun ister bir çekim olsun veya tedaviyle alakalı her hangi bir şey olsun kağıt veya başka bir şey verilmemekte. Buradaki amaç, sağlık çalışanı ve hasta arasındaki teması tamamen ortadan kaldırmak ve bulaş riskini azaltmaktır. Hasta, doktora muayene olduktan sonra yönlendirmelerle laboratuvara ya da çekim alanına gitmekte ve orada tetkikleri yapıldıktan sonra işlem sonuçlanınca tekrar doktoruna başvurmakta, gerekiyorsa kendisine reçete yazılmaktadır. Reçete yine kağıt değil e-reçete olarak yazılmaktadır. Hasta gözlem altına alınacaksa da doktor ve sağlık personellerinin kontrolünde müşahedeye alınmaktadır. Müşahede altına alındıktan sonra yine buradaki görevliler, gelen hastaların tüm tedavilerini herhangi bir kağıda gereksinim duymaksızın sistem üzerinden görmekte ve tedaviye hemen başlamaktadırlar."
'HASTA BİLGİLERİ TEK NOKTADA DEPOLANIYOR'
Bu konseptle çok yönlü fayda sağladıklarının altını çizen Başhekim Özkul, sağlık çalışanları ve hastaların sağlığını korumanın yanı sıra bilgilerin de tek noktada depolandığını kaydederek, "Bu, hem kağıt israfını engellemekte hem bulaş riskini azaltmakta hem de mevcut bilginin belli bir alanda saklanmasını ve korunmasını sağlamış olmaktadır. Amacımız, hem sağlık çalışanlarımızın hem de vatandaşlarımızın özellikle bu pandemi sürecinde bir başlangıç olması açısından bulaş ve temas riskini azaltmaktı. Bu noktada hakikaten güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz. İnşallah bunu çok daha üst düzeylere çıkaracağız" dedi.
Hastalar ve hastane çalışanları da uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2021-01-19 09:32:02

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