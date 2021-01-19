Diyarbakır'da servis midibüsü, karlı yolda devrildi: 11 yaralı

Emekli maaşları ne kadar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet Mücahit CeylanNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, işçilerin taşındığı servis midibüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü dahil 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde DiyarbakırElazığ yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmada çalışan işçileri taşıyan Medeni Erdel'in kullandığı 21 S 0939 plakalı servis midibüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü Erdel ile birlikte 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 11 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

2021-01-19 10:52:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.