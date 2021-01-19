Diyarbakır'da, karlı yolda yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı

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Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde DiyarbakırErgani yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 AAH 508 plakalı yolcu minibüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 8 kişi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 8 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Minibüsü yoldan kaldırmak için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

2021-01-19 11:32:38



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