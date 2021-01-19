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Diyarbakır’a kar yağdı, Başkan Beyoğlu ekiplerle birlikte sahaya indi

İHA

Diyarbakır’a kar yağdı, Başkan Beyoğlu ekiplerle birlikte sahaya indi

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, kentte devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile vatandaşların mağdur olmaması için merkez ve kırsalda kar temizleme ile yol açma çalışması başlattı.
Bağlar Belediyesi, gece başlayan kar yağışının yaşamı olumsuz ekilememesi için merkezde ve kırsalda önlemler alarak ulaşımın aksamasının önüne geçti. Ekipler beraber sahaya inen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çalışmaları denetleyerek trafiğe çıkan araçlarda bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların yapılan hizmetten dolayı memnuniyetini bildirdiği Beyoğlu, “Tüm imkanlarımızla sizlerin emrindeyiz” dedi.
İlçe merkezindeki kar temizleme çalışmalarına 9 küreme aracı ve belediye ekipleri katılıyor.

Kırsalda yol kapanmaya karşı önlem
Belediye ekipleri, Karacadağ bölgesinde yer alan kırsal yerleşim yerlerinde yolların kapanmaması tedbir aldı. Başkan Beyoğlu'nun talimatıyla gece saatlerinde gönderilen iş makineleri ve araçlar ani müdahalelerde bulundu. Çiftlik ,Ağaçgeçit ve Batı Çanakçı mahalleleri ve bağlı mezralarda gerçekleştirilen çalışmalarla kısa süreliğine kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı.
Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirten Başkan Beyoğlu, ekiplerin sahada hazır durumda olmaya devam edeceğini söyledi. Beyoğlu, “Vatandaşımızın huzuru ve selameti için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız” diye konuştu.

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