DÜ'de meme cerrahi polikliniği hizmete girdi

Dicle Üniversitesinde (DÜ), bölgede ilk defa meme cerrahi polikliniği hizmete girdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bir ilk DÜ tarafından gerçekleştirildi. DÜ'de, meme cerrahi polikliniği faaliyete girdi. Açılışa DÜ Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Mehmet Akdağ, Tip Fakültesi Genel Cerrahi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadullah Girgin ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Caffer Güloğlu katıldı.

Açılışta konuşan DÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, bugünden itibaren meme cerrahi polikliniğinin hizmete girdiğini söyledi. Başhekim Prof. Dr. Akdağ, "Bilindiği gibi dünyada da Türkiye’de de birçok tümör hastalıkları olduğu gibi meme hastalıkları da özellikle bayanlarda gün geçtikçe artmaktadır. Bölgemizde de çok ciddi bir oranla artmış, hemen her 10 kişiden biri meme tümörü olarak polikliniğimize başvurmaktadır. Dolayısıyla bu kadar sıklığı artan hastalıkta genel cerrahi birimimizden özellikle onların destekleriyle bir meme hastalıkları polikliniğini kurma ihtiyacı doğdu ve bugün itibari ile açmış bulunmaktayız. Bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Tip Fakültesi Genel Cerrahi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadullah Girgin ise meme cerrahi polikliniğinin bölgede ilk defa DÜ'de açılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Prof. Dr. Girgin, "Meme kanseri dünyada ve ülkemizde kadınlar arasında en sık görünen kanser olup, kanserden ölüm sebebi açısından birinci sıradadır. Avrupa’da yüzde 12.2, ülkemizde de yüzde 10. Bir kadının yaşam boyunca meme kanseri olma riskini düşünürsek toplumda ne kadar sık olduğunu görmüş olacağız. Bu hastalıkta en önemli adım, hasta olup tedavi etmek çok önemli ama tarama ve çok erken evrede tanıyı koymaktır. Kanserden değil geç kalmaktan korkmalıyız, dolayısıyla taramalara farkındalık oluşturmaya çalışmalıyız. Böyle bir hastalıkta eskiden tanı konulduğunda kişiler memelerinin kesileceğini düşünüyorlardı. Güncel tıp ile artık hastalarımız memesiz değil ameliyatlardan memeyle çıkıyor. Bu kadar gelişmiş ve başarı şansı yüksek olan bir hastalık gurubunda bu hastalara yönelik polikliniğimiz açılmasında ve bölgede ilk olması itibari ile oldukça mutlu, sevinçli ve gururluyuz" diye konuştu.

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