Diyarbakır'da kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlatıldı

Diyarbakır genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte buzlanmaya karşı bulvar ve caddelerde kar küreme araçlarıyla tuzlama işlemlerine başlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun şekilde kullandığı kaldırımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kar temizleme çalışmaları başlattı.

Diyarbakır’da sabaha karşı başlayan kar yağışının ardından harekete geçen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların can ve araç sürüş güvenliklerini sağlamak için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan meteorolojik uyarının ardından gece saatlerinden itibaren hazırda bekleyen ekipler, kar yağışının yoğunluğunu yitirmesiyle vatandaşların olarak kullandıkları kaldırımlarda karla mücadele çalışması başlattı. Karla mücadele çalışmalarında personellere kaldırım üzerinde kullanılmak üzere mini kar küreme araçları da eşlik ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri, gün boyu yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmek için ihtiyaç duyulan merkez ilçelerin kaldırımlarında karla mücadele çalışmalarını sürdürecek.

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