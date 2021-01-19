Evlat nöbetindeki aileler, 505'inci günde kar yağışı altında eylemde (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlat nöbetindeki aileler, 505'inci günde kar yağışı altında eylemde (2)

DHA

Evlat nöbetindeki aileler, 505'inci günde kar yağışı altında eylemde (2)


AİLE SAYISI 192 OLDU
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için 505 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 2016 yılında Ankara'da, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencisiyken kandırılıp dağa kaçırılan kızları Sevda (24) için Bingöl'den gelen Musa ve Saniye Güler çiftiyle 192 oldu.
Kızının götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan Musa Güler, "2016'dan beri kızım ortalıkta yoktur. Duyduğumuza göre kandırılıp götürülmüş. Annelerin başlatmış olduğu eyleme katılmak ve destek olmak için geldik. Neden HDP? Çünkü HDP şehirde hizmet yerine çocukları kandırıp PKK'ya kazandırmaya çalışıyor. Biz bunu artık öğrendik ve biliyoruz. Onun için HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Bu halkın çocuklarını kandırıp götürmüş. Götürdüğü gibi de geri getirsinler. Çocuğuma da sesleniyorum; eğer beni duyuyorsan, neredeysen lütfen gel güvenlik güçlerine teslim ol. Hiçbir sıkıntı yaşamayacaksın. Seni dört gözle bekliyoruz. Sen gideli 5 yıl oldu. Gittiğin günden beri kardeşlerin seni arıyor" dedi.
Anne Saniye Güler de kızına teslim olması yönünde çağrıda bulunarak, "Ben de kızımın gitmesinden HDP'yi sorumlu tutuyorum. Kızım, gelsin teslim olsun. Korkmasın hiçbir şekilde. Onu seviyoruz ve dört gözle gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2021-01-19 16:13:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dicle'de çocukların kar keyfi
YEREL HABERLER Dicle'de çocukların kar keyfi
Diyarbakır'da kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kaldırımlarda kar temizleme çalışması ...
7 ilçenin mahalle yollarında karla mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER 7 ilçenin mahalle yollarında karla mücadele devam ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına hızlı başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele ...
Kulp’ta altyapı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kulp’ta altyapı çalışmaları sürüyor
Yenişehir’de kar seferberliği
YEREL HABERLER Yenişehir’de kar seferberliği
Ergani kar yağışı sonrası beyaza büründü
YEREL HABERLER Ergani kar yağışı sonrası beyaza büründü
2021 Yenişehir’de yatırım yılı olacak
YEREL HABERLER 2021 Yenişehir’de yatırım yılı olacak
Karda kaza yapan vatandaşların yardımına Bağlar Belediyesi ekipleri koştu
YEREL HABERLER Karda kaza yapan vatandaşların yardımına Bağlar ...
Kar en çok köylüleri sevindirdi
YEREL HABERLER Kar en çok köylüleri sevindirdi
DÜ'de meme cerrahi polikliniği hizmete girdi
YEREL HABERLER DÜ'de meme cerrahi polikliniği hizmete girdi
Evlat nöbetindeki aileler, 505'inci günde kar yağışı altında eylemde
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler, 505'inci günde kar yağışı ...
HDP önündeki aileler evlat nöbetini kar yağışı altında sürdürdü
YEREL HABERLER HDP önündeki aileler evlat nöbetini kar yağışı ...
Yoğun kar sonrası Kulp beyaza büründü
YEREL HABERLER Yoğun kar sonrası Kulp beyaza büründü
Diyarbakır’a kar yağdı, Başkan Beyoğlu ekiplerle birlikte sahaya indi
YEREL HABERLER Diyarbakır’a kar yağdı, Başkan Beyoğlu ekiplerle ...
Diyarbakır'da, karlı yolda yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, karlı yolda yolcu minibüsü devrildi: 8 ...
Silvan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi: 25 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Silvan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi: 25 köy ...
PKK'lı teröristlere 7 maddelik 'Gelin kardeş olalım' bildirisi
YEREL HABERLER PKK'lı teröristlere 7 maddelik 'Gelin kardeş olalım' ...
Diyarbakır'da servis midibüsü, karlı yolda devrildi: 11 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da servis midibüsü, karlı yolda devrildi: ...
Diyarbakır beyaz gelinliğini giydi, uçak seferlerinde rötar yaşandı
YEREL HABERLER Diyarbakır beyaz gelinliğini giydi, uçak seferlerinde ...
Yoğun kar kazaları beraberinde getirdi
YEREL HABERLER Yoğun kar kazaları beraberinde getirdi
Diyarbakır'da yılın ilk karı, yaşamı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yılın ilk karı, yaşamı olumsuz etkiledi
'Bütün yollar Roma'ya çıkıyor' Diyarbakır'da 2 bin yıllık Roma yolu ve köprüsü drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER 'Bütün yollar Roma'ya çıkıyor' Diyarbakır'da 2 bin ...
Diyarbakır'da ilk; Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi dijital hastaneye dönüştü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da ilk; Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi ...