Evlat nöbetindeki aileler, 505'inci günde kar yağışı altında eylemde (2)



AİLE SAYISI 192 OLDU

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için 505 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 2016 yılında Ankara'da, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencisiyken kandırılıp dağa kaçırılan kızları Sevda (24) için Bingöl'den gelen Musa ve Saniye Güler çiftiyle 192 oldu.

Kızının götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan Musa Güler, "2016'dan beri kızım ortalıkta yoktur. Duyduğumuza göre kandırılıp götürülmüş. Annelerin başlatmış olduğu eyleme katılmak ve destek olmak için geldik. Neden HDP? Çünkü HDP şehirde hizmet yerine çocukları kandırıp PKK'ya kazandırmaya çalışıyor. Biz bunu artık öğrendik ve biliyoruz. Onun için HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Bu halkın çocuklarını kandırıp götürmüş. Götürdüğü gibi de geri getirsinler. Çocuğuma da sesleniyorum; eğer beni duyuyorsan, neredeysen lütfen gel güvenlik güçlerine teslim ol. Hiçbir sıkıntı yaşamayacaksın. Seni dört gözle bekliyoruz. Sen gideli 5 yıl oldu. Gittiğin günden beri kardeşlerin seni arıyor" dedi.

Anne Saniye Güler de kızına teslim olması yönünde çağrıda bulunarak, "Ben de kızımın gitmesinden HDP'yi sorumlu tutuyorum. Kızım, gelsin teslim olsun. Korkmasın hiçbir şekilde. Onu seviyoruz ve dört gözle gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

2021-01-19 16:13:24



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