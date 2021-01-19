DTSO 9 milyon liralık kaynak ile 2 önemli projeyi hayata geçiriyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından hazırlanan Çağrı Merkezi ve Gastro İnovasyon Merkezi projelerinin hayata geçmesi için protokol imzalandı.

DTSO tarafından hazırlanan Çağrı Merkezi ve Gastro İnovasyon Merkezi Projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezleri Destek Programı kapsamında desteklendi. Toplam bütçesi 9 milyon lira olan iki proje için Karacadağ Kalkınma Ajansı ile DTSO arasında sözleşme imzalandı. DTSO’da düzenlenen imza törenine DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Başkan Yardımcıları Ercan Tayınlamak ve Erdal Avşar, sayman üye Nesih Aktepe, yönetim kurulu üyesi Çetin İnanç, Metal İşleri Sanayi Sitesi Başkanı Abidin Kakdaş ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral katıldı.



Yerli ve yabancı turistlere hizmet sunacak Gastronomi Merkezi kuruluyor

DTSO, mevcut hizmet binası bünyesinde sunduğu hizmetleri 2021 Haziran ayına kadar Yenişehir Ofis semtinde inşa ettiği Girişimci Destek Merkezi ve Hizmet Binası olarak işlevlendireceği yeni hizmet alanına taşıyor. Boşalttığı tarihi tescilli binayı turistler için yöresel ürünlerin sunulduğu, yöresel lezzetler için deneyim atölyelerinin düzenleneceği bir merkeze dönüştürüyor. Yeni kurulacak merkez için Karacadağ Kalkınma Ajansı ile DTSO arasında hibe sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, "Kente gelen turistler kente ait yöresel lezzetler ve ürünlerin tamamına bu merkezden ulaşabilecek, tadabilecek ve hatta üretiminde yer alabilecekler. Bu şekilde kentin gastronomi alanında tanıtımı ve gastronomi rotasının oluşturulması sağlanmış olacak. Merkez ayrıca gastronomi alanında eğitim programları düzenleyecek, kente ait yöresel ürünlerin ticarileşmesi ve farklı pazarlara sunumu için eğitim, danışmanlık, tescil başvuruları vb. farklı hizmetler sunacak. Merkez bünyesinde yöresel lezzetlerin düzenli olarak sunulduğu bir restoran ve geçmişten bugüne ulaşan ve kent mutfağında önemli yer tutan mutfak ekipmanları, araçlarının, eserlerin, hikayelerin her türlü değerin sunulduğu sergi alanları da yer alacak. Projenin hayata geçmesi ile kente gelen turistlerin ziyaret edebileceği bir mekan kurulmuş olacak" dedi.

Kaya, projenin toplam bütçesinin 4 milyon 600 bin lira olduğunu, 3 milyon 300 bin liralık bütçenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklendiğini, 1 milyon 300 bin liranın da DTSO tarafından karşılanacağını belirtti. Gastro İnovasyon Merkezinin 2021 yılında tamamlanarak hizmet vermeye başlayacağını da sözlerine ekledi.



DTSO imzaladığı projeyle 2 bin 250 kişiye istihdam sağlayacak

Atıl Tesisler Çağrı Merkezine Dönüşüyor Projesi hakkında da bilgi veren Kaya, Metal İşleri Küçük Sanayi Sitesinde KSS yönetim kurulunca inşa edilen Mesleki Eğitim Merkezinin çağrı merkezine dönüştürüleceğini belirtti. Kaya, toplam 3 bin 208 metrekare kapalı alana sahip kaba inşaatı tamamlanmış yapının çağrı merkezi faaliyetleri için gerekli tüm inşaat, elektrik, mekanik tadilatlarının proje kapsamında yapılacağını aktardı. Kaya, bunun için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 3 milyon 800 bin lira kaynak sunduğunu, DTSO’nun da 500 bin lira eş finansman sağlayacağını ifade etti. Modernizasyonu yapılan yapı bünyesinde tam kapasite 2 bin 250 kişinin istihdam edilebileceğini belirten Kaya, Çağrı Merkezi firmaları ile görüşmelerin yapıldığı ve bir firma ile anlaşma aşamasında olduklarını ifade etti. Metal İşleri KSS ve Karacadağ Kalkınma Ajansı işbirliğinde atıl yapıyı 2021 yılının ilk yarısında yeniden modernize ederek hizmete sunacaklarını aktaran Kaya, Çağrı Merkezi hizmeti sunan firma tarafından kentte 750 kişinin istihdam edileceğini vurguladı.

Projeler için destek sunan Karacadağ Kalkınma Ajansı ve proje kapsamında işbirliği sağlanan Metal İşleri KSS’ye teşekkür eden Kaya, dışardan aldıkları proje destekleri ile bu dönemde mesleki eğitim, girişimcilik, turizm, fuarcılık, kültürel faaliyetler gibi farklı alanlarda önemli çalışmalar yaptıklarını, kente önemli hizmet alanları kazandırdıklarını aktardı. Ajans desteği ile kurdukları Sanayi Mektebinin eğitim hizmetlerine başladığını, farklı kesimlere nitelikli eğitim hizmeti sunduklarını, inşaatı devam eden Girişimci Destek Merkezinin 2021 yılında faaliyetlerine başlayacağını belirtti. Kaya, Gastro İnovasyon Merkezi, Çağrı Merkezi, Keçi Burcu Kültür Sanat Merkezi çalışmalarını da bu yıl başlattıklarını ve yıl sonuna kadar yatırımları tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.



Gastro İnovasyon Merkezi Diyarbakır'ın UNESCO Yaratıcı Kentler Ağına girmesini sağlayacak

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, 2020 yılı içerisinde CMDP Şanlıurfa ve Diyarbakır güzel proje destekleri aldıklarını belirtti. Maral, "Kentte iyileşen bir altyapı var. Turizm sektörü gibi alanlarda önemli gelişmeler var. Turizmde dünyada trendler değişiyor. Kültür turizminde deneyim turizmi oldukça ilgi görüyor. Gastro İnovayson Merkezi projesi ile ilimizde gastronomi alanında yerli ve yabancı turistler için deneyim turlarını geliştirmiş olacağız. Bu projeye destek verdiğimiz için mutluyuz. Bu proje aynı zamanda Diyarbakır'ın UNESCO Yaratıcı Kentler Ağına dahil olması için güçlü bir altyapı oluşturuyor. UNESCO başvurumuzda kullanacağımız en önemli çalışma bu. Diğer projemiz emek yoğun çağrı merkezi yatırımlarını destekleyen bir proje. Hayata geçmesi ile istihdama önemli katkı sunacak" şeklinde konuştu.

Metal İşleri Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Kakdaş, Çağrı Merkezi yapılacak yapıyı Mesleki Eğitim Merkezi olarak planladıklarını ancak faaliyete sokamadıklarını, hali hazıra atıl olan yapının DTSO ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği ile Çağrı Merkezi olacağını belirtti. Metal İşleri Sanayi Sitesinde bin 700 kişinin çalıştığını dile getiren Kakdaş, Çağrı Merkezi ile ciddi bir istihdam kapasitesine ulaşacaklarını ifade etti. Kakdaş, projeye destek veren Kalkınma Ajansı ve DTSO’ya teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokoller imzalandı.

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