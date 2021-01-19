DTSO 9 milyon liralık kaynak ile 2 önemli projeyi hayata geçiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DTSO 9 milyon liralık kaynak ile 2 önemli projeyi hayata geçiriyor

İHA

DTSO 9 milyon liralık kaynak ile 2 önemli projeyi hayata geçiriyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından hazırlanan Çağrı Merkezi ve Gastro İnovasyon Merkezi projelerinin hayata geçmesi için protokol imzalandı.
DTSO tarafından hazırlanan Çağrı Merkezi ve Gastro İnovasyon Merkezi Projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezleri Destek Programı kapsamında desteklendi. Toplam bütçesi 9 milyon lira olan iki proje için Karacadağ Kalkınma Ajansı ile DTSO arasında sözleşme imzalandı. DTSO’da düzenlenen imza törenine DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Başkan Yardımcıları Ercan Tayınlamak ve Erdal Avşar, sayman üye Nesih Aktepe, yönetim kurulu üyesi Çetin İnanç, Metal İşleri Sanayi Sitesi Başkanı Abidin Kakdaş ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral katıldı.

Yerli ve yabancı turistlere hizmet sunacak Gastronomi Merkezi kuruluyor
DTSO, mevcut hizmet binası bünyesinde sunduğu hizmetleri 2021 Haziran ayına kadar Yenişehir Ofis semtinde inşa ettiği Girişimci Destek Merkezi ve Hizmet Binası olarak işlevlendireceği yeni hizmet alanına taşıyor. Boşalttığı tarihi tescilli binayı turistler için yöresel ürünlerin sunulduğu, yöresel lezzetler için deneyim atölyelerinin düzenleneceği bir merkeze dönüştürüyor. Yeni kurulacak merkez için Karacadağ Kalkınma Ajansı ile DTSO arasında hibe sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, "Kente gelen turistler kente ait yöresel lezzetler ve ürünlerin tamamına bu merkezden ulaşabilecek, tadabilecek ve hatta üretiminde yer alabilecekler. Bu şekilde kentin gastronomi alanında tanıtımı ve gastronomi rotasının oluşturulması sağlanmış olacak. Merkez ayrıca gastronomi alanında eğitim programları düzenleyecek, kente ait yöresel ürünlerin ticarileşmesi ve farklı pazarlara sunumu için eğitim, danışmanlık, tescil başvuruları vb. farklı hizmetler sunacak. Merkez bünyesinde yöresel lezzetlerin düzenli olarak sunulduğu bir restoran ve geçmişten bugüne ulaşan ve kent mutfağında önemli yer tutan mutfak ekipmanları, araçlarının, eserlerin, hikayelerin her türlü değerin sunulduğu sergi alanları da yer alacak. Projenin hayata geçmesi ile kente gelen turistlerin ziyaret edebileceği bir mekan kurulmuş olacak" dedi.
Kaya, projenin toplam bütçesinin 4 milyon 600 bin lira olduğunu, 3 milyon 300 bin liralık bütçenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklendiğini, 1 milyon 300 bin liranın da DTSO tarafından karşılanacağını belirtti. Gastro İnovasyon Merkezinin 2021 yılında tamamlanarak hizmet vermeye başlayacağını da sözlerine ekledi.

DTSO imzaladığı projeyle 2 bin 250 kişiye istihdam sağlayacak
Atıl Tesisler Çağrı Merkezine Dönüşüyor Projesi hakkında da bilgi veren Kaya, Metal İşleri Küçük Sanayi Sitesinde KSS yönetim kurulunca inşa edilen Mesleki Eğitim Merkezinin çağrı merkezine dönüştürüleceğini belirtti. Kaya, toplam 3 bin 208 metrekare kapalı alana sahip kaba inşaatı tamamlanmış yapının çağrı merkezi faaliyetleri için gerekli tüm inşaat, elektrik, mekanik tadilatlarının proje kapsamında yapılacağını aktardı. Kaya, bunun için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 3 milyon 800 bin lira kaynak sunduğunu, DTSO’nun da 500 bin lira eş finansman sağlayacağını ifade etti. Modernizasyonu yapılan yapı bünyesinde tam kapasite 2 bin 250 kişinin istihdam edilebileceğini belirten Kaya, Çağrı Merkezi firmaları ile görüşmelerin yapıldığı ve bir firma ile anlaşma aşamasında olduklarını ifade etti. Metal İşleri KSS ve Karacadağ Kalkınma Ajansı işbirliğinde atıl yapıyı 2021 yılının ilk yarısında yeniden modernize ederek hizmete sunacaklarını aktaran Kaya, Çağrı Merkezi hizmeti sunan firma tarafından kentte 750 kişinin istihdam edileceğini vurguladı.
Projeler için destek sunan Karacadağ Kalkınma Ajansı ve proje kapsamında işbirliği sağlanan Metal İşleri KSS’ye teşekkür eden Kaya, dışardan aldıkları proje destekleri ile bu dönemde mesleki eğitim, girişimcilik, turizm, fuarcılık, kültürel faaliyetler gibi farklı alanlarda önemli çalışmalar yaptıklarını, kente önemli hizmet alanları kazandırdıklarını aktardı. Ajans desteği ile kurdukları Sanayi Mektebinin eğitim hizmetlerine başladığını, farklı kesimlere nitelikli eğitim hizmeti sunduklarını, inşaatı devam eden Girişimci Destek Merkezinin 2021 yılında faaliyetlerine başlayacağını belirtti. Kaya, Gastro İnovasyon Merkezi, Çağrı Merkezi, Keçi Burcu Kültür Sanat Merkezi çalışmalarını da bu yıl başlattıklarını ve yıl sonuna kadar yatırımları tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Gastro İnovasyon Merkezi Diyarbakır'ın UNESCO Yaratıcı Kentler Ağına girmesini sağlayacak
Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, 2020 yılı içerisinde CMDP Şanlıurfa ve Diyarbakır güzel proje destekleri aldıklarını belirtti. Maral, "Kentte iyileşen bir altyapı var. Turizm sektörü gibi alanlarda önemli gelişmeler var. Turizmde dünyada trendler değişiyor. Kültür turizminde deneyim turizmi oldukça ilgi görüyor. Gastro İnovayson Merkezi projesi ile ilimizde gastronomi alanında yerli ve yabancı turistler için deneyim turlarını geliştirmiş olacağız. Bu projeye destek verdiğimiz için mutluyuz. Bu proje aynı zamanda Diyarbakır'ın UNESCO Yaratıcı Kentler Ağına dahil olması için güçlü bir altyapı oluşturuyor. UNESCO başvurumuzda kullanacağımız en önemli çalışma bu. Diğer projemiz emek yoğun çağrı merkezi yatırımlarını destekleyen bir proje. Hayata geçmesi ile istihdama önemli katkı sunacak" şeklinde konuştu.
Metal İşleri Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Kakdaş, Çağrı Merkezi yapılacak yapıyı Mesleki Eğitim Merkezi olarak planladıklarını ancak faaliyete sokamadıklarını, hali hazıra atıl olan yapının DTSO ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği ile Çağrı Merkezi olacağını belirtti. Metal İşleri Sanayi Sitesinde bin 700 kişinin çalıştığını dile getiren Kakdaş, Çağrı Merkezi ile ciddi bir istihdam kapasitesine ulaşacaklarını ifade etti. Kakdaş, projeye destek veren Kalkınma Ajansı ve DTSO’ya teşekkür etti.
Konuşmaların ardından protokoller imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'ı kaplayan beyaz örtü, havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Diyarbakır'ı kaplayan beyaz örtü, havadan ...
Evlat nöbetindeki aileler, 505'inci günde kar yağışı altında eylemde (2)
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler, 505'inci günde kar yağışı ...
Dicle'de çocukların kar keyfi
YEREL HABERLER Dicle'de çocukların kar keyfi
Diyarbakır'da kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kaldırımlarda kar temizleme çalışması ...
7 ilçenin mahalle yollarında karla mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER 7 ilçenin mahalle yollarında karla mücadele devam ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına hızlı başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele ...
Kulp’ta altyapı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kulp’ta altyapı çalışmaları sürüyor
Yenişehir’de kar seferberliği
YEREL HABERLER Yenişehir’de kar seferberliği
Ergani kar yağışı sonrası beyaza büründü
YEREL HABERLER Ergani kar yağışı sonrası beyaza büründü
2021 Yenişehir’de yatırım yılı olacak
YEREL HABERLER 2021 Yenişehir’de yatırım yılı olacak
Karda kaza yapan vatandaşların yardımına Bağlar Belediyesi ekipleri koştu
YEREL HABERLER Karda kaza yapan vatandaşların yardımına Bağlar ...
Kar en çok köylüleri sevindirdi
YEREL HABERLER Kar en çok köylüleri sevindirdi
DÜ'de meme cerrahi polikliniği hizmete girdi
YEREL HABERLER DÜ'de meme cerrahi polikliniği hizmete girdi
Evlat nöbetindeki aileler, 505'inci günde kar yağışı altında eylemde
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler, 505'inci günde kar yağışı ...
HDP önündeki aileler evlat nöbetini kar yağışı altında sürdürdü
YEREL HABERLER HDP önündeki aileler evlat nöbetini kar yağışı ...
Yoğun kar sonrası Kulp beyaza büründü
YEREL HABERLER Yoğun kar sonrası Kulp beyaza büründü
Diyarbakır’a kar yağdı, Başkan Beyoğlu ekiplerle birlikte sahaya indi
YEREL HABERLER Diyarbakır’a kar yağdı, Başkan Beyoğlu ekiplerle ...
Diyarbakır'da, karlı yolda yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, karlı yolda yolcu minibüsü devrildi: 8 ...
Silvan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi: 25 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Silvan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi: 25 köy ...
PKK'lı teröristlere 7 maddelik 'Gelin kardeş olalım' bildirisi
YEREL HABERLER PKK'lı teröristlere 7 maddelik 'Gelin kardeş olalım' ...
Diyarbakır'da servis midibüsü, karlı yolda devrildi: 11 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da servis midibüsü, karlı yolda devrildi: ...
Diyarbakır beyaz gelinliğini giydi, uçak seferlerinde rötar yaşandı
YEREL HABERLER Diyarbakır beyaz gelinliğini giydi, uçak seferlerinde ...
Yoğun kar kazaları beraberinde getirdi
YEREL HABERLER Yoğun kar kazaları beraberinde getirdi
Diyarbakır'da yılın ilk karı, yaşamı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yılın ilk karı, yaşamı olumsuz etkiledi