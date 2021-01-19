Diyarbakır’da 22 otomobil birbirine girdi: 10 yaralı

Diyarbakır’da sabah etkili olan yoğun kar yağışı akşam yerini dondurucu soğuk havaya bıraktı. Don ve buzlanmadan kaynaklı 22 aracın karıştığı iki farklı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Araçlar ise hurdaya döndü.



Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı gün içerisinde etkisini yitirdi. Etkisi yitiren kar yağışı akşam yerini don ve buzlanmaya bıraktı. Yolların buz tuttuğu Diyarbakır’da iki farklı trafik kazası meydana geldi. İlk kaza, merkez Kayapınar ilçesi 75 metrelik yol üzerinde meydana geldi. Burada 16 otomobil yolda yaşanan buzlanmadan kaynaklı olarak peşe peşe birbirlerine çarparak kaza yaptı. Yaşanan trafik kazasında 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



İkinci trafik kazası ise, merkez Kayapınar ilçesi 50 metrelik yol üzerinde meydana geldi. Buradaki trafik kazasında ise aralarında ticari araçlarında bulunduğu 6 otomobil yolun buzlanmasından dolayı birbirine girdi. Yaşanan trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.



Her iki trafik kazasında otomobiller polis ekiplerinin incelemesinin ardından yoldan kaldırılmasıyla trafik polis ekiplerince tekrar normale döndü.

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