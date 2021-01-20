'Hayvanlar sıcak nedeniyle kış uykusuna yatmadı, üremede aksama olacak'



Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİCLE Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, kuraklık ve mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık nedeniyle hayvanların kış uykusuna yatmadığını belirtti. Prof. Dr. Kılıç, "Son dönemde kışlar sert geçmediği için bazı hayvanlar kış uykusuna yatamıyor. Yatmaları için neden kalmıyor fakat burada bir sıkıntı var. Bu hayvanlar normal yaşamlarını idame ettiremeyince üremelerinde aksama meydana gelecek. Hastalıklarla güçsüzlükle karşılaşabilirler" dedi.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, kuraklık ve mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklığın yaban hayvanları üzerinde olumsuz etkileri olduğunu söyledi. Normal şartlarda kış uykusuna yatması gereken hayvanların kışların sert geçmemesiyle bu olayı gerçekleştiremediklerini belirten Prof. Dr. Kılıç, bu durumun da onların dengesini bozacağını, hastalıklarla karşılaşabileceklerini ve üremelerinde aksama olacağını belirtti.

'SONRAKİ YILLARDA ÜREME SAYILARINDA CİDDİ DÜŞÜŞLER OLUR'

Prof. Dr. Ahmet Kılıç, kış dinlenmesi olarak da tabir edilen kış uykusu sorununun sonraki yıllarda hayvanların üreme sayılarında ciddi düşüşlere neden olacağını ifade ederek, "Son dönemlerde kışlar sert geçmediği için bazıları kış uykusuna yatamıyorlar. Yatmaları için neden kalmıyor. Bu hayvanlar, normal yaşamlarını idame ettiremeyince üremelerinde aksama meydana gelecek. Hastalıklarla, güçsüzlükle karşılaşabilirler. Önceki yıllarda şunu gördük; aralık ayında bile kurbağalar dolaşıyordu. Bu kurbağalar için büyük tehlikedir. Çünkü onların kış uykusuna, daha doğrusu kış dinlenmesine geçmeleri lazım. Bölgemizde memeli hayvanlardan kuşlar burayı ya terk ettiler ya da kışı burada geçiriyorlarsa kış uykusu yok. Kokarcagiller ve kaya sansarı kış uykusuna yatabilirler. Bölgemizde yok ama kırsalda ayılar var. Sıcak devam ettiği zaman bunlar kış uykusuna yatamıyorlar. Doğal ve biyolojik süreçleri aksıyor" diye konuştu.

'AĞAÇLANDIRMAYA ÖNEM VERMEMİZ LAZIM'

Bütün bunların nedeninin küresel ısınma, küresel ısınmanın sebebinin de insan olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, şunları söyledi:

"İnsan bunun üstesinden gelir. Biz 200 yılda bu hale getirdik. Umarım kısa sürede eski hale getiririz. Eğer fosil yakıtlardan vazgeçersek, güneş ve rüzgar enerjisine dönersek küresel ısınmanın olumsuz etkilerini azaltırız. Bir de ağaçlandırmaya önem vermemiz lazım. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları, valilikler, özel ya da kamu kuruluşları ağaçlandırma seferberliğine katılmalı. Bunu insan bozdu, insan yapabilir de."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

2021-01-20 09:20:49



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