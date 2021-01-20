Silvan Kaymakamı Öztürk göreve başladı

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Diyarbakır'ın Silvan kaymakamlığına atanan Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, görevine başladı.

Silvan kaymakamlığı önünde yapılan karşılama töreninin ardından Kaymakam Murat Öztürk görevini devraldı. Kaymakam Öztürk, aynı zamanda Silvan Belediye Başkanlığı görevini de vekaleten yürütecek.

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