Evlat nöbetindeki anne: Seni almadan buradan gitmeyeceğim



Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 192 ailenin, HDP il binası önündeki eylemi 506'ıncı günde de soğuk havaya rağmen sürüyor. 2014 yılında 17 yaşındayken Kocaeli'nin Gebze ilçesinden kaçırılan oğlu Eren için evlat nöbetini sürdüren Fadime Aksu, "Çocuğum sıcakta mı soğukta mı? Bilemiyorum. HDP'den çocuğumu istiyorum. Seni almadan buradan gitmeyeceğim" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

'SENİ ALMADAN BURADAN GİTMEYECEĞİM'

2014 yılında 17 yaşındayken Kocaeli'nin Gebze ilçesinden kaçırılan oğlu Eren için evlat nöbetini sürdüren Fadime Aksu, oğlunun kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, şunları söyledi:

"Çocuğum sıcakta mı soğukta mı? Bilemiyorum. Ben, HDP'den çocuğumu istiyorum. Ben Diyarbakır'dayım oğlum, seni almadan buradan gitmeyeceğim. Onlara seni yem etmeyeceğim. Onlar sana kötü örnek oluyor. Dön gel artık. Anneyi ve babayı kötü ediyorlar. Anneyi hiç bırakmayacaktın. Neden böyle bıraktın? Ben 7 yıldır senin sesini, her şeyini unuttum."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEKSerdar SUNAR

2021-01-20 14:52:34



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