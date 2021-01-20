Evlat nöbetindeki anne, gözyaşları içerisinde kızına dönmesi çağrısında bulundu

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, evlat nöbetini dondurucu havaya rağmen sürdürüyor.

Terör örgütü PKK mensupları tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 506’ncı gününde de sürüyor. Elinde çocuğunun fotoğrafıyla HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Akkuş, 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için 1,5 yıldır HDP il binası önünde beklediklerini söyledi. Kızı için eylemde olduğunu gözyaşları içerisinde anlatan anne Akkuş, "HDP bizim evimizi yıktı, ciğerimi yaktı. Yeter artık, çocuklarımızı getirsinler. 6 yıldır, 6 saniye sesini duymamışım. Biz onlara ne yapmışız, onlara oy verdik, meclise koyduk bu suç mudur? Onlara oy verdik diye bu cezayı mı karşılık buldular. Çocuklarımızı geri versinler, ellerini çocuklarımızın üstünden çeksinler. Kapımız sonuna kadar açıktır kızım. Hepimiz dört gözle seni bekliyoruz kızım" dedi.

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