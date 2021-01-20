Yenişehir Belediyesinden sokak hayvanlarına barınak ve mama takviyesi

Diyarbakır’da önceki gün yağan karın ardından hava sıcaklığının eksi 4 dereceye düşmesiyle birlikte harekete geçen Yenişehir İlçe Belediyesi, kentin farklı noktalarına kedi evi ve mama bıraktı.

Her fırsatta sokak hayvanlarının yardımına yetişen Yenişehir Belediyesi, dondurucu soğuklarda da sokak hayvanları unutmadı. Kar yağışın ardından hava sıcaklığının eksi 4 dereceye düşmesiyle birlikte yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların yardımına Yenişehir Belediyesi ekipleri koştu. Yenişehir Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile birlikte sokaktaki hayvanları için mama dağıtımı yaptıklarını söyledi. Kaymakam Beşikci, "Sokak hayvanlarımız için mama dağıtımı yapmaktayız. Kediler için de belediye ekiplerimiz daha önce parklarımıza ve değişik noktalara bıraktığı barınaklara da takviye yapmaktalar. Bu uygulamamızı gittikçe yaygınlaştırarak sürekli bir hale getirmekteyiz. Ekiplerimiz sokak hayvanları için yoğun ve geniş çaplı bir çalışma sergilemektedir. Sokak hayvanları soğuk kış günlerinde aç ve açıkta kalmaması için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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