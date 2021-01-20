Diyarbakır'da kar yağışı bugün de sürdü

Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, dün başlayan ve öğle saatlerinde sona eren kar yağışı, bugün kent merkezinde aralıklarla etkisini gösterdi.
Diyarbakır'da dün sabah saatlerinde etkili olan ve öğle saatlerinde sona eren kar yağışının ardından, yollardaki buzlanma nedeniyle akşam saatlerinde yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Kar yağışı, bugün kent merkezinde aralıklarla yine etkisi gösterdi. Belediye ekipleri, yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması başlattı. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2021-01-20 15:34:03
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