Sevgilisinin öldüğünü öğrenen kadının hastanede intihar anı kamerada (3)

Emekli maaşları ne kadar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GENÇ KIZ MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Diyarbakır'da, kalp krizi geçiren sevgilisi Medeni Aykal'ın (45) ölüm haberini aldıktan sonra, hastane koridorunda göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip, yaşamına son veren Derman Bakır'ın (25), otopsi işlemleri tamamlandı. Genç kızın naaşı ailesine tarafından alınarak, memleketi Mardin'in Nusaybin ilçesinde defnedildi.Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-01-20 18:34:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.