Hastanede ölen sevgililer toprağa verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hastanede ölen sevgililer toprağa verildi

İHA

Hastanede ölen sevgililer toprağa verildi

Diyarbakır’da bir kadın, erkek arkadaşının kalp krizi geçirip hayatını kaybettiğini öğrendikten sonra hastanede kalbine sıktığı kurşunla intihar etti. Çiftin cansız bedenleri toprağa verildi.
Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşı ile birlikte kaldığı sırada kalp krizi geçiren Medeni A. (45), Özel Diyarbakır Memorial Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Medeni A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Medeni A.’nın kız arkadaşı olduğu öğrenilen Derman B. (25), sevgilisinin ölüm haberini hastane koridorunda aldı.
İddiaya göre, hastanede erkek arkadaşının ailesi ile karşılaşan Derman B., hastane çalışanları tarafından başka bir bölüme götürüldü. Erkek arkadaşı Medeni A.’ya ait olduğu öğrenilen silahı kendi çantasında bulunduran Derman B., haberi aldıktan kısa bir süre sonra çantasından çıkardığı silahı kalbine doğrultup tetiğe basarak intihar etti. Yaşanan olay hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayda hayatını kaybeden Medeni A., Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Meydan köyünde defnedilirken, Derman B. ise Mardin’in Nusaybin ilçesinde toprağa verildi.
Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ergani Kaymakamı Öztürk Gençlik Merkezini gezdi
YEREL HABERLER Ergani Kaymakamı Öztürk Gençlik Merkezini gezdi
Diyarbakır'ın risk haritası, yeşile döndü
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın risk haritası, yeşile döndü
Buzlanan köprüde 7 araç birbirine girdi
YEREL HABERLER Buzlanan köprüde 7 araç birbirine girdi
Hastanede ölen sevgililer toprağa verildi
YEREL HABERLER Hastanede ölen sevgililer toprağa verildi
Sevgilisinin öldüğünü öğrenen kadının hastanede intihar anı kamerada (3)
YEREL HABERLER Sevgilisinin öldüğünü öğrenen kadının hastanede ...
“Sokağa mekan, halkı yaren edineceğiz” AK Parti Sur İlçe Teşkilatı 5. Olağan Kongresi coşkuyla gerçekleşti
YEREL HABERLER “Sokağa mekan, halkı yaren edineceğiz” AK Parti Sur ...
Bağlar Belediyesi aldığı tedbirler kırsalda mağduriyet yaşanmasını önledi
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi aldığı tedbirler kırsalda ...
Diyarbakır'da kar yağışı bugün de sürdü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kar yağışı bugün de sürdü
Yenişehir Belediyesinden sokak hayvanlarına barınak ve mama takviyesi
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden sokak hayvanlarına barınak ...
Kulp’taki sulama göleti son yağışlarla hayat buldu
YEREL HABERLER Kulp’taki sulama göleti son yağışlarla hayat buldu
Diyarbakır itfaiyesi 1 yılda 7 bin 372 vakaya müdahale etti
YEREL HABERLER Diyarbakır itfaiyesi 1 yılda 7 bin 372 vakaya ...
Evlat nöbetindeki anne, gözyaşları içerisinde kızına dönmesi çağrısında bulundu
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne, gözyaşları içerisinde kızına ...
Evlat nöbetindeki anne: Seni almadan buradan gitmeyeceğim
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: Seni almadan buradan ...
Sevgilisinin öldüğünü öğrenen kadının hastanede intihar anı kamerada (2)
YEREL HABERLER Sevgilisinin öldüğünü öğrenen kadının hastanede ...
Sevgilisinin öldüğünü öğrenen kadının hastanede intihar anı kamerada
YEREL HABERLER Sevgilisinin öldüğünü öğrenen kadının hastanede ...
Özel ekibin çözdüğü eş cinayetinde kadın ve sevgilisine müebbet hapis
YEREL HABERLER Özel ekibin çözdüğü eş cinayetinde kadın ve ...
Silvan Kaymakamı Öztürk göreve başladı
YEREL HABERLER Silvan Kaymakamı Öztürk göreve başladı
(güncellendi) Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktığı kurşunla intihar etti
YEREL HABERLER (güncellendi) Erkek arkadaşının kalp krizinden ...
Diyarbakır’da vahşet Yeni doğmuş bebeğin cansız bedeni çöp konteynırında bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da vahşet Yeni doğmuş bebeğin cansız ...
Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktığı kurşunla intihar etti
YEREL HABERLER Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, ...
Donmak üzere olan köpek ve yavrularını Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Donmak üzere olan köpek ve yavrularını Diyarbakır ...
Diyarbakır'da, çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebek ölü bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, çöp konteynerinde yeni doğmuş kız ...
'Hayvanlar sıcak nedeniyle kış uykusuna yatmadı, üremede aksama olacak'
YEREL HABERLER 'Hayvanlar sıcak nedeniyle kış uykusuna yatmadı, ...
Diyarbakırlı modacı, yazlık gelinliği karda tanıttı
YEREL HABERLER Diyarbakırlı modacı, yazlık gelinliği karda tanıttı