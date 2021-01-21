Yolu kapalı mahallede rahatsızlanan kadın iş makinesiyle alınıp, ambulansa götürüldü

Tekirdağ, Denizli, Gümüşhane ve Kırklareli'ndeki bazı mağaralar "tabiat varlığı" oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde kardan yolu kapanan kırsal Güldiken Mahallesi'nde rahatsızlanan 65 yaşındaki astım hastası Sabiha Vuran, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekiplerince, iş makinesiyle alınarak ambulansa ulaştırıldı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yolu kapanan, kırsal Güldiken Mahallesi Gözerek mezrasında yaşayan astım hastası Sabiha Vuran rahatsızlandı. Ailesi, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yolun karla kaplı olması nedeniyle hastaya ulaşamadı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, 15 kilometrelik yolda 9 saat süren çalışmayla yolu açarak, mezraya ulaştı. İş makinesine alınan Vuran, ambulansa ulaştırıldı. Vuran, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından, Lice Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN

2021-01-21 10:54:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.