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Evlat nöbetindeki baba: HDP'li milletvekilleri bizi görmezlikten geldi

DHA

Evlat nöbetindeki baba: HDP'li milletvekilleri bizi görmezlikten geldi


Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 192 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 507'nci günde de sürüyor. Diyarbakır'dan 2015 yılında 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, il binasına giren HDP'li milletvekillerinin kendilerini görmezlikten geldiğini belirterek, "507 gündür anne ve babalar kapılarında feryat ediyor. Biz sonuna kadar çocuklarımızı onlardan istiyoruz ve buradan da ayrılmayacağız" dedi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, geçen yıl 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun ile en son Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.
'BİZİ GÖRMEZLİKTEN GELDİLER'
Diyarbakır'dan 2015 yılında 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için, HDP binası önündeki oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, il binasına giren HDP'li milletvekillerinin kendilerini görmezlikten geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:
"Bugün HDP milletvekilleri içeriye girdiler. Bizi görmezlikten geldiler. Garo Paylan, Semra Güzel ve diğer milletvekilleri maalesef bizi görmezlikten geldiler. Kendi Kürt halkından kaçan bir milletvekilinden ne beklenir ki? 507 gündür anne ve babalar kapılarında feryat ediyor. Maalesef bizi görmezlikten geldiler ve şu an içerdeler. Biz sonuna kadar çocuklarımızı onlardan istiyoruz ve buradan da ayrılmayacağız." DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR
2021-01-21 12:59:09

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