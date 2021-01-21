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Sevgilisi ölünce kendisini vuran Derman'ın son sözü, 'Bana yardım et' olmuş

DHA

Sevgilisi ölünce kendisini vuran Derman'ın son sözü, 'Bana yardım et' olmuş


Müslim SARIYAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, kalp krizi nedeniyle ölen sevgilisi Medeni Aykal'ın (45) ardından hastane koridorunda göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyen Derman Bakır'ın (25) intiharıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkıyor. Görgü tanıklarından hastanedeki güvenlik görevlisi İslam C.'nin, ifadesinde, "Ölen kişinin oğlu, bana 'Telefon şifresini öğrenelim' deyince kadının yanına çıktık. Oğlu, '2 dakika yalnız kalmak istiyorum' dedi. Çıktım, polisi aradım. Hemen peşinden oğlu yanıma geldiğinde tek el silah sesi duyduk. Kadını koltuk üzerinde kanlar içinde gördüm. Bana elini uzatarak, 'Ağabey bana yardım et' dedi" diye konuştuğu öğrenildi. 
Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Kayapınar ilçesindeki özel hastanede meydana geldi. Diyarbakır'da özel eğitim kurumunda rehber öğretmen olan Derman Bakır, iddiaya göre, akşam saatlerinde Bismil ilçesinde sevgilisi Medeni Aykal ile görüştü. Aykal, bu sırada kalp krzi geçirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Aykal, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aykal, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
HASTANE KORİDORUNDA KENDİSİNİ VURDU
Medeni Aykal'ın ölümünün ardından hastanenin koridorunda bekleyen sevgilisi Derman Bakır, çantasından çıkardığı tabancayı göğsüne dayayarak, ateşledi. Ağır yaralanan ve acil serviste hemen müdahale edilen Bakır da kurtarılamadı. 
Medeni Aykal'ın cenazesi, dün sabah saatlerinde yakınları tarafından teslim alınarak, Çınar ilçesinde toprağa verildi.
Derman Bakır'ın cenazesi de dün otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınarak, memleketi Mardin'in Nusaybin ilçesinde toprağa verildi.
SEVGİLİSİNİN AİLESİ İLE TARTIŞMIŞ
İntiharın ardından İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı. Detaylara Demirören Haber Ajansı (DHA) ulaştı. Medeni Aykal'ın kalp krizi geçirdiğini öğrenen ailesi ve yakınlarının hastaneye geldiği ve bu sırada Derman Bakır ile karşılaştığı ortaya çıktı. Aykal'ın çocukları ile Bakır arasında tartışma çıktığı, ailenin genç kadını tehdit ettiği, bu nedenle hastane çalışanlarının Bakır'ı başka kata götürdüğü öğrenildi.
OĞLU 'YAPTIKLARIN YANINA KALMAZ' DEMİŞ
Polis ekiplerince hastanedeki güvenlik görevlisi ve olayın tanığı olan İslam C.'nin ifadesine başvuruldu. İslam C., olay anını şöyle anlattı: 
"Bir kişi, kalp krizi geçirdiği şüphesiyle ambulansla hastaneye getirildi. Yanında bir kadın da vardı. Bir süre sonra kalp krizi şüphesiyle hastaneye getirilen kişi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçiren kişinin yakınları da bu sırada hastaneye geldi. Ölen kişinin oğlu olduğunu öğrendiğim kişi, genç kadını görünce üzerine yürüyerek, 'Bu yaptıkların yanına kalmaz' gibi kelimeler söyledi. Ben de hemen araya girdim. Diğer yakınları da bana 'Bu kadını buradan götür. Daha büyük sıkıntı çıkmasın' dedi"
TELEFON ŞİFRESİ İÇİN YANINA GİTMEK İSTEMİŞ 
Derman Bakır'ı yaşanan gerginlik üzerine acil servisten 1'inci kata götürdüğünü söyleyen İslam C., "Bu sırada bana bir telefon verdi. 'Bu kalp krizi geçiren kişinin, oğluna verirsin' dedi. Ben de telefonu alıp götürdüm. Teslim edince de 'Şifresini bilmiyorum telefonun. Beni kadının yanına tekrar götür' dedi. Ben de 'Olmaz' dedim ancak ısrar edince de eşlik ettim. Beraber kadının yanına gittik" diye konuştu.
İslam C., Derman'ın telefonu aldığını belirterek, "Kadına telefonu verdi. Telefonla uğraşırken oğlu bana '2 dakika yalnız kalmak istiyorum' dedi. Bu sırada 155'i aradım. Hemen peşinden oğlu olduğunu bildiğim kişi, yanıma geldiğinde tek el silah sesi duyduk" dedi.
'BANA ELİNİ UZATARAK, YARDIM ET, DEDİ'
Silah sesini duymalarının ardından Aykal'ın oğlu ile koşarak Derman Bakır'ın yanına gittiklerini söyleyen İslam C., "Kadını koltuk üzerinde kanlar içinde gördüm. Bana elini uzatarak, 'Ağabey bana yardım et' dedi. Ben de acil servise koşarak yardım istedim. Sedyeyle acile taşıdılar. Kısa bir süre sonra da kadının öldüğünü öğrendim" diye konuştu. 
DERMAN'IN AĞABEYİ: İNTİHARINA SEBEP OLANLARDAN ŞİKAYETÇİYİM
Bilgisine başvurulan Derman Bakır'ın ağabeyinin ise "1,5 yıl önce rehberlik öğretmenliği için Diyarbakır'a gelmişti. Herhangi bir psikolojik sorunu yoktu. Bildiğim kadarıyla husumetli olduğu kişi ya da kişiler de yoktu. Zaten en son annemle telefonla görüşmüştü. Bir sorunu olmuş olsa ona söylerdi. Kardeşimin intiharıyla ilgili sebep olan kişi ya da kişiler tespit edilirse şikayetçiyim" dediği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Müslim SARIYAR
2021-01-21 13:43:46

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