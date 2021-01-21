Evlat nöbetindeki baba: HDP'li milletvekilleri bizi görmezlikten geldi (2)



AİLE SAYISI 193 OLDU

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde 507 gündür oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 2015 yılında Bitlis Eren Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği öğrencisiyken 22 yaşında kandırılıp dağa kaçırılan oğulları Burhan için Bingöl'ün Karlıova ilçesinden gelerek oturma eylemine katılan Fatma ve Nurettin Borak çiftiyle 193'e yükseldi.

'GEL, SEN DE TESLİM OL'

Oğlunun HDP tarafından kandırılarak götürüldüğünü ifade eden Nurettin Borak, "Oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlum, arkadaşlarının çoğu teslim oldu. Gel, sen de teslim ol. Biz senin için buraya geldik. Sen gelene kadar buradan kalkmayacağız. Ceza vermiyorlar" dedi.

Acılı anne Fatma Borak da, 6 yıldır oğlundan haber alamadığını dile getirerek, "Gel evine oğlum. Ben düştüm, hastalandım hasretinden. Dünya gözüyle seni bir defa da olsa göreyim. Kaç teslim ol. Kimse sana karışmayacak" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Serhat ÖZDEMİR

2021-01-21 15:57:19



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