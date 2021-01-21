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HDP’ye karşı başkaldıran annelerin eylemine bir aile daha katıldı

İHA

HDP’ye karşı başkaldıran annelerin eylemine bir aile daha katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 507’nci gününde sürüyor. Bingöl’ün Karlıova ilçesinden 6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu için gelen anne Fatma ve baba Nurettin Borak HDP önüne geldi. Borak çifti, çocuklarının fotoğrafını ellerine alarak oturma eylemine başladı.

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