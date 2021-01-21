HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yaptı, gerginlik yaşandı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



HDP'Lİ VEKİLE SORUŞTURMA

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin önünde evlat nöbeti tuttuğu, HDP İl Başkanlığı binasından çıkarken zafer işareti yapan HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-01-21 17:59:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.