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'Cep telefonlarında, klozetlerden daha fazla bakteri bulunuyor'

DHA

'Cep telefonlarında, klozetlerden daha fazla bakteri bulunuyor'


Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)KLİNİK Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği tarafından yapılan araştırmayla cep telefonu yüzeyinden alınan sürüntü örneklerinde, hastalık yapma riski bulunan patojen bakteriler tespit edildi. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Tekin, cep telefonlarında tahmin edilemeyecek kadar bakteri bulunduğuna dikkat çekerek, "İşin ilginç tarafı; cep telefonu üzerinde üreyen bakteri sayısı, tuvaletteki klozetten daha fazladır" dedi.
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, cep telefonlarında bulunan bakteriler ile ilgili araştırma yaptı. Araştırmayla cep telefonu yüzeyinden alınan sürüntü örneklerinde, hastalık yapma riski bulunan patojen bakteriler tespit edildi. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Tekin, yapılan çalışmalara bakıldığında, cep telefonlarında tahmin edilemeyecek kadar çok bakteri bulunduğuna dikkat çekti. Tekin, "Günümüz artık iletişim çağı. Bu iletişim çağında en çok kullandığımız araçların başında cep telefonları geliyor. Cep telefonlarının bu kadar kullanılmasıyla birlikte sağlık da önemli bir noktada yer alıyor. Cep telefonları hiç tahmin etmediğimiz kadar bakteri bulunduruyor. Yaptığımız çalışmalara baktığımızda, özellikle el hijyeni ile ilgili yapılan çalışmalar var. Cep telefonlarının üzerinden alınan bakteriler ve klozette alınan kültürler var. İşin ilginç tarafı; cep telefonu üzerinde üreyen bakteri sayısı, tuvaletteki klozetten daha fazla" diye konuştu. 
'İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN CİDDİ SORUN YARATABİLİR'
Cep telefonlarına çok fazla elle temas olduğunu ve ellerin her yere dokunduğunu dile getiren Prof. Dr. Tekin, şunları söyledi:
"Tuvalete gidip geliyoruz, dışarıda mekanlara ve her türlü yüzeylere dokunuyoruz ve ardından da cep telefonunu kullanıyoruz. Bu cep telefonunu kullanmayla birlikte ellerimizdeki bakterilerin büyük çoğunluğu ki bu bakterilerin büyük çoğunluğu da patojen bakterilerdir yani hastalık yapıcı bakteriler ve bunlar cep telefonu üzerinde saklı kalıyor. Uzun süre de burada yaşayabiliyorlar. Bu, insan sağlığı açısından ciddi bir sorun yaratabiliyor. Siz eğer cep telefonuyla fazla uğraşıp, elinizi yıkamadan yemek yiyorsanız, ağzınıza ve yüzünüze götürüyorsanız, enfeksiyonlara maruz kalma ihtimaliniz çok yüksek. Bu noktada çeşitli tedbirler almak gerekiyor. Ne gibi tedbirler almak gerekiyor? Birincisi, cep telefonunu mümkün olduğunca başkasıyla paylaşmamak gerekiyor. Cep telefonunun ortak kullanım sayısı arttıkça üzerindeki bakteri sayısı da artıyor ve bulaşı riski artıyor. İkincisi, tuvaletlere cep telefonları mümkün olduğu kadar götürülmemesini istiyoruz. Mümkün olduğu kadar kulaklık kullanılmasını tavsiye ediyoruz."
'EKRAN KORUYUCU VE DOĞRU TEMİZLEME ÖNEMLİ'
Ekran koruyucuların, bakterileri azaltma konusunda önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tekin, telefon temizliği için yapılması gerekenleri de şöyle aktardı:
"Ekran koruyucu her ne kadar çizilmeye ve ekran kırılmasına karşı koruyucu olsa bile aslında bakterileri azaltma açısından da önemli. O yüzden ekran koruyucularının kullanılmasını da tavsiye ediyoruz ve bu ekran koruyucularının da mümkün olduğu kadar 3 ayda bir değiştirilmesini öneriyoruz; çünkü 3 ayda bir değiştirdiğiniz zaman hem üzerindeki bakteri sayısını azaltmış oluyorsunuz hem de yeni bir ekran koruyucuyla birlikte telefonu kısmen de olsa temizlemiş oluyorsunuz. Bir diğer önemli nokta, günlük temizlik cep telefonlarında. Özellikle cep telefonu ekran temizleme spreyleriyle bu temizliğin yapılması yine buradaki bakteri sayısında ciddi bir azalmaya yol açacaktır. Bunu yaparken ıslak mendil çok tavsiye edilmiyor, özellikle cep telefonu ekranını bozduğu için. Bunun yerine özel yapım ekran temizleyici spreylerin kullanılması, bu konuda çok ciddi avantajlar sağlayacaktır. Şunu da söylemek lazım, tuşlu cep telefonlarında risk daha fazla çünkü aralarda bakteri daha fazla saklı kalabildiği için tuşlu cep telefonlarındaki bakteri sayısı, akıllı telefonlardaki ekranlardan daha fazla. Cep telefonlarını kullanırken kılıfıyla kullanmak da önemli. Belli aralıklarla kılıfını çıkarıp temizleyerek kullanmak, temizlemek için bir avantaj sağlayacaktır hem de telefona zarar vermeme açısından faydası olacaktır."
'KLAVYELER, KUMANDA, SABİT TELEFON VE KAPI KOLLARINDA DA DURUM AYNI'
Bakterilerin sadece cep telefonlarında değil ortak kullanım alanlarındaki birçok nesnede bulunduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Tekin, "En çok cep telefonlarını kullanıyoruz. Tabi bunun yanında bilgisayar klavyeleri, sabit kullanılan telefonlar, ortak kullanım alanlarındaki kumandalar da bakteri taşınması ve bulaşı açısından önemli risk faktörleri. Özellikle toplu alanlardaki bilgisayar klavyesi, televizyon kumandası ve sabit telefonlara dokunduktan sonra mümkün olduğu kadar ellerimizi yıkayalım. El hijyenine dikkat ederek ellere bulaşmış bakteri ve virüslerden uzaklaşmış olalım. Toplu alan olan yerlerde kullanılan araçların birçoğunda bu virüs ve bakteriler buluna biliyor. Tabi bu durum riski de beraberinde getiriyor. Asansör düğmeleri, elektrik prizleri ve kapı kolları gibi birden fazla insanın kullandığı alandaysa ister istemez bunlarda bakteri ve virüsler çok fazla bulunabiliyor. O yüzden eve gittikten hemen sonra önce ellerimizi yıkayalım, ondan sonra ev hayatımıza başlayalım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2021-01-22 09:43:52

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